Junior vs. Águilas: con casi toda la pesada

Lástima la lesión de Fernando Uribe. Todavía no se podrá ver si es posible que se complemente con Miguel Borja. Lamentable la lesión de Wálmer Pacheco. Parecía que empezaba a tomar un buen nivel. Lástima también que ‘Cariaco’ González, que estuvo en el combinado venezolano, no aparezca en la lista de concentrados. No se sabe exactamente por qué. El club no ha informado.

Con esas tres bajas, pero con el resto de la banda completa, Junior se enfrentará a Águilas Doradas, este lunes a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la quinta jornada de la Liga I 2022.

Fredy Hinestroza y Miguel Borja, que se encontraban con la selección Colombia que puso en grave riesgo su clasificación al Mundial Catar-2022 tras las derrotas 1-0 ante Perú y Argentina, y Omar Albornoz, que ya cumplió la fecha pendiente de sanción, reaparecerán en el conjunto rojiblanco.

Hinestroza ya había jugado y anotó un gol el sábado anterior, en la caída del cuadro caribeño 2-1 ante Santa Fe, en Bogotá.

El extremo zurdo aterrizó en la mañana en la capital, procedente de Argentina, donde no logró jugar con ‘la Amarilla’, y se puso a disposición del técnico Juan Cruz Real, que lo usó en el segundo tiempo.

Borja, que sí tuvo acción con el representativo nacional, y ‘Cariaco’, que tuvo un itinerario de viaje más complejo, no pudieron ser de la partida ante los santafereños.

Pero esta noche, después de una semana de reinserción a los trabajos de Cruz Real, seguramente serán tenidos en cuenta en la titular Hinestroza y Borja. Albornoz sería alternativa.

Junior, que se ha mostrado bien futbolísticamente en tres de los cuatro partidos que ha disputado (en la derrota 3-1 ante Nacional se vio deslucido y confundido en gran parte del compromiso), buscará sumar su tercera victoria en la Liga. Venció en casa a Patriotas (3-1) y La Equidad (1-0). Perdió ante los verdolagas y frente a los cardenales.

Ahora, después del tropezón en El Campín, la misión es levantarse, sacudirse y retomar el camino victorioso. En casa no han existido inconvenientes para sumar puntos. Este lunes no debe ser la excepción, mucho menos si se va a contar con casi toda la nómina pesada.