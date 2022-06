Silencio, caras largas y rostros desencajados tras la eliminación

“La verdad es que nos vamos triste. Siempre es duro perder, más en un partido donde habíamos hecho lo más difícil, qué marcar el gol e irnos adelante”, dijo.

“Hay que aprender de los errores y seguir para adelante. Una lástima, porque no pudimos conseguir los objetivos que nos habíamos trazado”, agregó el creativo 'gaucho'.

A medida que iban entrando, la tristeza se tomaba más el recinto. Uno que mostró más personalidad que muchos, tanto en la cancha como fuera de ella, fue Carlos Esparragoza. El juvenil no se ocultó, hablando sin titubeos luego de la eliminación.

“Hay que seguir para adelante. Dejamos todo en la cancha, así que nos podemos ir tranquilos. El próximo semestre tendremos una nueva oportunidad y debemos aprovecharla”, expresó el volante, uno de los más destacados en el Atanasio Girardot y a lo largo del semestre, aprovechando las oportunidades y quedándose con el puesto de titular.

“Aproveché la oportunidad que me dio el profe (Juan Cruz Real) y eso me deja tranquilo”, agregó.

Esparragoza afirmó que la cancha no ayudó a Junior, porque no lo dejó hacer su juego. “Esa cancha no servía para nada en el segundo tiempo”, remató.