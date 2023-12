La hinchada tiburona palpita la final

El día llegó. Después de tantos momentos de sufrimiento, el hincha tiburón palpita una nueva final. Será este domingo en el estadio Metropolitano cuando Junior y Medellín se enfrenten para disputar el primer partido que dará la anhelada estrella de Navidad.

Los jugadores tendrán que hablar en la cancha. Mientras tanto, la fanaticada del onceno currambero desde ya ha empezado a palpitar este emocionante encuentro.

Uno de los primeros en vivir de manera emotiva este partido fue el exfutbolista oriundo de Becerril, Martín Arzuaga, quien fuera campeón con Junior en 2004.

El artillero, recordando aquella hazaña de ese mes de diciembre, publicó una foto de la celebración y comentó: “Junior días, que rico es soñar y no cuesta nada… hoy me levanté y me fui a los recuerdos y le pedí a Dios que si a alguien habría que darle la oportunidad de estar así como en la foto es a este grupo, hemos sido mesurados y seguimos, pero un poco de alegría ante tanto ingenuo”.

El también exfutbolista Junior Ischia, quien generalmente en Twitter está siempre activo con la actualidad del club barranquillero, tras la clasificación de Junior a la final dijo: “Qué locura el ‘Metro’. Qué ganas de estar ahí. A la final Junior de mi alma”.

Por su parte, el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, desde la clasificación de Junior a la final ha estado activo en redes sociales. Uno de los mensajes que publicó fue: “La unión hace la fuerza. ¡Los felicito, muchachos! Qué coraje, qué ganas. Jugaron como dijo Walmer Pacheco: “como unos niños cuando querían ser profesionales”. Gracias por ese triunfo, ¡fue un regalo pa' Barranquilla! ¡Vamos por más!”.

