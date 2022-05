Junior cerrará el ‘todos contra todos’ ante Jaguares el sábado 14 de mayo

Junior cerrará su participación en el ‘todos contra todos’ de la Liga I 2022 el sábado 14 de mayo ante Jaguares, en el estadio Metropolitano, a partir de las 6 de la tarde.

Dicho compromiso, así como contra Envigado FC, se disputará a puertas cerradas, esto por la sanción de la Dimayor al cuadro rojiblanco por los desmanes entre las barras del conjunto ‘Tiburón’ y del Unión Magdalena en el clásico costeño que se disputó hace un par de semanas en el Sierra Nevada, de Santa Marta.

El enfrentamiento entre ambos oncenos se jugará al mismo tiempo que otros siete cotejos, en los cuales se decidirán los últimos dos cupos a los cuadrangulares semifinales, a los cuales los barranquilleros ya están clasificados y al que los cordobeses todavía tienen posibilidades de acceder.

Este partido no contará con la transmisión ni de Win Sports, ni de Win Sports +, pero se podrá ver por la página web de Win Sports, la cual pasará el resto de los juegos que se disputarán en esa jornada.

Los dos únicos encuentros que no se disputarán el sábado serán los que protagonicen Patriotas vs. Cali y América vs. Unión Magdalena, los cuales se jugarán el domingo. Esos cuatro equipos ya están eliminados del torneo.

Programación completa de la fecha 20 de la Liga

14 de mayo

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win

Águilas Doradas vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Junior FC vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co

15 de mayo

Patriotas FC vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

América de Cali vs Unión Magdalena

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+