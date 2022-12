Junior anuncia la salida de siete jugadores: Cetré y Uribe no van más

Pero esta decisión no es ninguna sorpresa. El orientador samario ha dicho varias veces que “el equipo necesita un cambio radical” y también manifestó que “se necesitan jugadores que sientan la camiseta”, por lo que era de esperarse la salida de casi todos los jugadores que se les acaba el contrato, salvo algunas excepciones.

Uno de los jugadores que sale del equipo es el volante argentino Fabián Sambueza, quien tuvo un semestre con puntos altos y bajos y que si bien fue titular con Julio Comesaña y jugó también con Reyes, no le alcanzó para ganarse la confianza de las directivas. El cartagenero Yesus Cabrera es otro deportista que no continuará en el equipo. El jugador tuvo un año bastante irregular, y perdió protagonismo luego de la salida de Juan Cruz Real.

El atacante pereirano Fernando Uribe, quien casi no jugó en el semestre, tampoco seguirá en la institución pese a que hubo intenciones de que siguiera. Uribe tuvo un año plagado de lesiones, por lo que no fue tenido muy en cuenta. El extremo Edwuin Cetré, uno de los más criticados en el último tiempo por parte de la afición, tampoco será renovado y no seguirá en el equipo, al cual arribó en 2019.

El delantero Carmelo Valencia, quien llegó en 2020, también saldrá del equipo al no ser renovado y no estar en los planes de Arturo Reyes para la próxima temporada. Jhon Pajoy, que terminó jugando con Comesaña y con el orientador samario, no será renovado y abandonará la institución. El defensor central Jorge Arias, de altas y bajas a lo largo del año, tampoco continuará en el club.

Al mediocampista Enrique Serje, quien se lesionó en la primera parte del año, también se le acaba el contrato, pero todavía se desconoce si continuará o no en el equipo barranquillero para el siguiente año.

Aunque estos jugadores salen porque se les acaba el contrato y no entran en los planes del próximo año, no se descarta que algún otro futbolista que sí tiene todavía vínculo pueda salir del conjunto ‘Tiburón’ en los próximos días ya sea a préstamo o por alguna transferencia.

Del mismo modo, se espera que en los próximos días empiecen a llegar los primeros refuerzos que pidió Arturo Reyes para armar su Junior en 2022, en el que, según el entrenador, estarán en su mayoría jugadores de la Región y que “quieran la camiseta” del cuadro rojiblanco.