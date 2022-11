“Yo nunca tiré la toalla, no voy a dar un paso al costado”: Julio Comesaña

“Yo sí dije que el equipo estaba desmantelado y el que no reconozca eso no vive en el país o no está informado. Los directivos no tienen nada que ver. Ojalá yo pudiera decirles que soy el responsable de estas lesiones, me equivoqué, pero tampoco puedo decir eso ni culpar a nadie, es una situación que estamos viviendo y que habrá que analizarla en el momento oportuno. Yo nunca tiré la toalla, jamás. Si hay alguien que le hayan dado garrote en este club es a mí, y duro”, expresó el orientador.

Me han sacado y me he ido muchas veces sin que haya razones para eso. Voy a seguir hasta cuando el club decida algo distinto, pero yo no, no tengo ningún motivo para dar un paso al costado. Sin jugadores no hago nada. Estamos tratando de encontrar una formación que tome minutos. Es algo fuera de lo normal la cantidad de lesionados, pero es algo que se ha vivido en otros clubes también. Todavía hay tiempo. Los jugadores son los que quedan más golpeados porque son los que entran a la cancha”, complementó.

El técnico, que llegó al conjunto rojiblanco para reemplazar a Juan Cruz Real, no quiso decir si algún futbolista reaparecería ante Santa Fe, pero dijo que hay que tener en cuenta el tema del “ritmo futbolístico”.

“A veces el hecho de que un jugador esté recuperado de una lesión también hay que ver el tema del ritmo. Cuando uno pone en el banco a un jugador así, dicen que uno es burro, terco, que no lo quiere poner. Uno debe ponerlo cuando el jugador pueda responder, 20, 30 minutos, no porque se llame fulano va a jugar 90 minutos. Si hay que mirar un poquito la situación”, acotó el DT.