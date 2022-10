“Me avergüenza que Junior no entre en los ocho”: Julio Comesaña

“Yo pienso que con 31 puntos entra un equipo. Yo no recuerdo cuando un equipo se quedó afuera con este porcentaje. También entiendo que hay situaciones que se pueden presentar que de pronto no nos ayuden”, expresó el DT.

Eso sí, el estratega no ocultó que para él sería una “vergüenza” no poder integrar el grupo de los ocho mejores del torneo.

“Me avergüenza que Junior no entre a los ocho. Esta situación actual me avergüenza igual. Las evaluaciones las hago al final. Yo sé qué equipo recibía. No pongo atención al futuro. Ya habrá tiempo de hablar de muchas cosas, ya sea clasificando o no”, comentó el técnico.

El orientador también dijo que en este momento tienen muchas bajas en el plantel y deben adaptarse a esa situación.

“Tenemos muchas bajas. Hay que pensar que hay jugadores que son titulares y debemos pensar ¿Qué produce su ausencia? Hay muchas lesiones en el equipo. Estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda, de buscar un juego más eficaz y tratando de hacer algo nuevo”, apuntó.

“Cuando dicen que uno tiene la nevera llena, ¿La tiene llena de qué? ¿De hielo, de postres? Hay que enfocarnos bien en lo que pasa y en la situación que estamos viviendo”, agregó.

El técnico, que vive su décimo ciclo como DT del ‘Tiburón’, manifestó que para él no hubo ningún repaso de parte de Envigado y que hubo algunas decisiones arbitrales que lo dejaron preocupado.

“Yo no vi ningún repaso de Envigado. Ellos fueron eficaces y nosotros cometimos errores. No podemos decir que fue un repaso. Hay errores que son forzados por el adversario hay que aplaudir y aprender”, señaló el timonel.

“Hubo jugadas que me preocuparon un poco ante Envigado. El tema del penal se ve que también hay invasión ante Envigado y no lo repitieron. En el gol de Bacca sí hay mano, pero lo empujaron, era penal igual”, agregó.

Y sobre la sanción que recibió en ese juego ante los antioqueños argumentó qué: “Me enteré de la sanción anoche. Tenían mucho tiempo sin expulsarme. Yo cometí un error al invadir el campo de Envigado. No dije nada agresivo, no insulté a nadie. Suárez me dijo algo y le dije 'contigo no estoy hablando', eso fue lo que pasó. Si me meten dos fechas, está bien, si me meten 20, está bien. Siempre ha sido así. Vamos a jugar como podamos jugar y tratar de ganar”.

Aunque la final de la Copa Colombia ante Millonarios está cerca, el estratega aseguró que la Copa “no salva nada”.

“Yo no creo que la Copa salve nada. Me parece que sería una alegría en este momento. Yo sería más feliz clasificando y perdiendo la final de la Copa. ¿Nosotros estamos en condiciones de entrar a las finales? Cuando uno entra a las finales es para ganarlas”, acotó.