“A Rossi es el único que veo diferente en el mediocampo”: Comesaña

El técnico colombo-uruguayo amplió su comentario sobre el tema: “Le dimos un respiro a Giraldo para que Gordillo tome forma. Ya la agarró. Giraldo tiene la misma fogosidad, de pronto un poco más liviano, pero con una gran energía. En Millonarios y Santa Fe le agregó a su fútbol un poco más de llegada por el carril derecho. Pero no nos olvidemos que Didier Moreno llegó de otra forma de España (Deportivo La Coruña). Llega al área y con recorridos largos. En Medellín y aquí, con el técnico anterior (Juan Cruz Real), llegaba al área y hacía recorridos largos”.

“En esta reorganización le pedimos orden al equipo, pero a mí no se me ocurre decirle que no pase de un lado a otro. Eso lo lleva el partido. El jueves (ante Unión) necesitamos llevar gente al ataque, enfrentamos a un equipo que se defiende bien y que se mete en su campo para contraatacar. Creo que utilizo lo que nos da garantías de seguridad y que nos permite construir el triunfo a partir de la confianza que genera defender bien. Salvo el primer tiempo con Bucaramanga, lo venimos haciendo”, puntualizó.