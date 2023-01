“Juanfer sería importante para nosotros, nos ayudaría mucho”: Arturo Reyes

El técnico rojiblanco tendrá la oportunidad esta temporada de dirigir al equipo en un torneo internacional por primera vez. Espera que las cosas salgan bien y que el Tiburón logre instalarse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Siempre es bueno para Junior competir internacionalmente. Yo en lo personal no he tenido esa oportunidad a nivel de clubes, pero en Selección he tenido competencia muchas veces. Son partido diferentes, es muy diferente jugar torneos internacionales que la liga colombiana,. Pero tenemos muchas expectativas. Vamos a enfrentar un rival muy fuerte en los últimos años en Colombia como lo es el Tolima, y más en condición de visitante, pero creemos que será un buen juego y ojalá podamos regalarle a todos los junioristas el poder entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana”, dijo.

Por último, habló de la posible contratación del creativo Juan Fernando Quintero. Reyes espera que el jugador llegue al club, pero que es un tema que deben definir los directivos junto al jugador antioqueño.

“Juanfer es un jugador que sería muy importante para nosotros que pudiese llegar, un jugador que nos ayudaría mucho para el fútbol que nosotros pensamos, pero ese es un tema que deben resolver las directivas y el jugador. En cuestión de horas debe resolverse. Si llega, lo más importante es que se sume lo más pronto posible para empezar a trabajar con él, y si no, este es un club que siempre está obligado a pelear los primeros lugares y va a tratar de reforzar su nómina como siempre lo ha hecho”, concluyó.