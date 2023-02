“Hay que tener paciencia, creo en lo que hacemos”: ‘Juanfer’ Quintero

R.

Para mí, sí. Y lo digo con todo el respeto del mundo. No soy un directivo, creo que no me compete ese tema, pero si soy un jugador de fútbol que vive el día a día, que sé lo que nos esmeramos y lo que nos entrenamos por un resultado, que por ahí no se da. El fútbol es subjetivo. Muchas veces el que juega mejor es el que pierde o muchas veces el que no juega bien gana. Realmente cuando uno empieza, y por ahí van dos o tres fechas y sacan a un entrenador, uno dices, qué sentido tiene. Después viene otra persona y dice, ‘estos jugadores no los traje yo’, y es iniciar otro proceso. Así no vas a trascender ni vas a mejorar. Es un deseo a toda hora de crear el choque de energías, el mal ambiente. Yo sé que en los equipos grandes los resultados mandan, pero muchas veces esos equipos grandes se deben comportar a la altura de la situación. Ese es mi punto de vista como jugador, pero no me gusta meterme en una zona que no es la mía. He estado en equipos donde trasciende más un proyecto que cualquier tipo de resultado.