“Nunca he dicho que me voy, yo estoy feliz en Junior”: ‘Juanfer’ Quintero

Aunque no confirmó al 100% que seguirá en Junior, Juan Fernando Quintero sí aseguró que está listo para empezar la pretemporada con el cuadro rojiblanco.

“Nunca he dicho que me voy, si pasa otra cosa, seguramente se dará la noticia, pero yo estoy acá de lleno, estoy feliz, con mucha expectativa de lo que va a pasar”, manifestó el ‘10’.

El antioqueño, que llegó acompañado por su representante Rodrigo Riep, expresó que se siente feliz en el club.

“Rodrigo siempre me visita, uno tiene cosas que arreglar, no solo en lo futbolístico, sino en lo que trabajamos. Si llega alguna noticia lo diremos, estoy feliz. Si se da la oportunidad de quedarme más tiempo seré una afortunado, porque tengo trabajo. Hoy está la noticia de un compañero que se va, y bueno, hay que agradecer”, apuntó.

El mediocampista habló de su lesión y comentó que se encuentra ya recuperado.

“Las lesiones hacen parte del fútbol, nadie se quiere lesionar, sufrí mucho dolor en mi cuerpo, nadie sabe lo que pasé, pero ya estamos bien y eso nos hace fuertes para lo que se viene. Cada seis meses está la oportunidad de revertir lo que pasó, está en nosotros. De la lesión estoy bien, comienza la pretemporada y queda prepararse para lo que se viene”, apuntó.

