¿Los junioristas pueden estar tranquilos?

Se enredó en la Liga. Las tres jornadas que Junior acumula sin ganar (perdió 1-0 ante Pereira, empató 1-1 ante Pasto y cayó 1-0 ante Millonarios) lo sacaron de los ocho mejores de la Liga a siete jornadas del final de la fase de ‘todos contra todos’.

Seis victorias, seis derrotas y un solo empate tienen a los ‘Tiburones’ con 19 puntos de 39 posibles, para un rendimiento del 48%. Menos del 50% en 13 partidos disputados. Muy pobre teniendo en cuenta las aspiraciones y la alta inversión en nómina que hacen los dueños del club.

Hay equipos que con menos plantel, jerarquía y comodidades, se encuentran mejor o a la par de los ‘Tiburones’. En el ejercicio costo-beneficio sale mal librada la apuesta de la institución hasta ahora.

La idea de armar un conjunto con jugadores como Miguel Borja, ‘Cariaco’ González y Fernando Uribe es marcar diferencia, mantenerse en los puestos de vanguardia y pelear por el título. El objetivo no es solo meterse entre los ocho mejores de la Liga, eso se da por descontado en una escuadra como la rojiblanca y no tiene mayor mérito. Con solo eso no se complace a la hinchada.

Además, debería clasificar con amplio puntaje y buscando el primer lugar teniendo en cuenta que retornó el llamado ‘punto invisible’ (mejor ubicación en la tabla) como primer ítem de desempate en los cuadrangulares semifinales.

Aparte de eso, se debe pensar en la reclasificación que entrega cupos para participar en los torneos internacionales. Si Junior hubiese hecho mejores fases de ‘todos contra todos’ el año pasado, podría estar en la Copa Libertadores y no en la Copa Sudamericana.

Tampoco es para conformarse el hecho de ganar en casa y caer por fuera de Barranquilla. Junior suma seis triunfos y un empate en sus siete partidos de local. No sabe lo que es perder en el Metropolitano, aunque la igualdad 1-1 con el Pasto tuvo sabor a derrota.

No sabría tan mal si el equipo cosechara guarismos más agradables en otras canchas, pero de seis juegos a domicilio, suma cinco tropezones y solo una satisfacción (2-0 ante Tolima). Sí, es probable que haya merecido algo más en juegos como ante Santa Fe, donde salió a apretar al adversario en su campo y le generó diversas opciones de gol, o ante Millonarios, al cual controló defensivamente casi todo el partido hasta que parpadeó en la agonía del juego y Richard Celis pescó una pelota en un tiro de esquina y desapareció el puntico, único botín por el que había trabajado bien, el ataque no funcionó y no se generaron opciones para pensar en un triunfo.

Esa filosofía de presión e intensidad en campo rival que se vio ante Santa Fe, en varios de los primeros partidos y que Juan Cruz Real prometió ejercer “en cualquier cancha”, también se ha desvanecido. ¿Se resignó esa idea? Se predicó bastante, pero se ha dejado de aplicar.

“La fecha que viene es la 14, ¿no? ¿Siete partidos quedan?... Bueno. Para que la gente se quede tranquila en Barranquilla: con estos jugadores van a clasificar al octogonal y van a hacer una buena Copa Sudamericana”, prometió Cruz Real al final de la rueda de prensa tras la caída 1-0 ante Millonarios.

Es lo menos que se espera. Este equipo hizo contrataciones para campeonar y hacer una campaña digna en la Sudamericana, que tiene otro nivel y complejidad. Con el equipo fuera de los ocho, con rendimiento de menos del 50% y sin estabilidad en el desempeño futbolístico individual y colectivo, no pueden estar tranquilos los junioristas.