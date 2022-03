“El jueves necesitamos mínimo 35.000 personas en el Metropolitano”: Cruz Real

El partido del jueves de Junior ante La Equidad, por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, es de gran importancia para el onceno barranquillero, puesto que este es uno de sus grandes objetivos en este 2022.

Así lo sabe el entrenador argentino Juan Cruz Real, quien se mostró confiado para poder doblegar a los capitalinos en el Metropolitano y avanzar a la fase de grupos del certamen internacional.

“Nosotros venimos mostrando una identidad de local. Trataremos de seguir con el mismo objetivo de ser un equipo difícil en nuestra plaza. Aprovechar todo lo que tiene que ver con el calor, la humedad, que es difícil para cuando vienen de la altura. Trataremos de hacernos fuertes, es una serie de 180 minutos que está equiparada. Trataremos de aprovechar la localía, hemos tenido, gracias a Dios, la posibilidad de ganar todos los juegos en casa por la Liga, y Dios mediante podremos ganar este de la eliminatoria”, comentó en rueda de prensa el timonel.

“Cuando uno enfrenta a equipos que ponen un bloque bajo con mucha gente, hay que tener mucha movilidad para desmarcarse y los desmarques colectivos tienen que ser coordinados para que se generen distracciones. Nosotros miramos el partido anterior y pienso que el rival va a hacer algo similar acá, defenderse en bloque bajo y hacer contraataques y nosotros obviamente debemos buscar atacar, porque necesitamos hacer un gol para ganar, pero defendernos bien también, porque debemos mantener el cero. Hay que salir a buscar el gol, pero sabiendo que debemos pensar en los dos arcos. Con respecto a las alineaciones, veremos cuál es la mejor. Hasta el momento (Miguel) Borja y (Fernando) Uribe han entrado uno por uno, veremos qué pasa en el futuro”, agregó.

El estratega, de 45 años, le restó importancia a las fuertes palabras de Alexis García contra algunos de los miembros del equipo luego del juego de ida el jueves pasado en Bogotá.

“La verdad no escuché nada. Nosotros estamos enfocados en lo importante que es pasar la eliminatoria. No sé qué fue lo que se dijo. Uno tiene muchos problemas hablando de su equipo, como para ocuparse de lo del rival. Yo no hablo de los rivales de esas cosas, hablo de mi equipo y lo que pueda resolver y nosotros hoy estamos enfocados en resolver la serie, darle una alegría a la gente. Lo demás es un show innecesario”, señaló el técnico.

No obstante, a lo que sí quiso hacer énfasis fue a lo cortado que fue el primer cotejo ante los capitalinos (por las faltas de los ‘Aseguradores’), pero cree que la responsabilidad será del árbitro para evitar que esto se repita en Barranquilla.

“Equidad es un equipo que tiene como prioridad defenderse en espacios reducidos hacia atrás. Para un equipo que quiere destrabar eso tiene que trabajarlo, ver dónde están las debilidades. Hemos visto el partido de ida nuevamente, analizado, como seguramente hacen ellos. Es una cosa lo que se juega en Bogotá y otra acá, estamos confiados en quebrantar ese bloque defensivo. Yo no voy a opinar del equipo que hace las faltas, porque para eso está un árbitro que debe impartir justicias. Si un cuadro defiende en espacios reducidos legítimamente, yendo al balón, defendiendo, manejando los conceptos de anticipo y cobertura, no hay problema. Cuando hay una reiteración de faltas sistemáticas para no dejar generar juego o para cortar secuencia de pases, el equipo que quiera disponer de hacerlo, lo puede hacer, más allá que no nos guste. El que tiene que tener cuidado con eso es el árbitro. Yo espero que el que nos dirija pueda cuidar a los futbolistas que quieren jugar al fútbol y brindar espectáculo, porque si no se hace muy difícil. Esperamos no sea permisivo, que si son faltas reiterativas las cobre, pero no debemos enfocarnos en que el rival haga sus faltas, sino en que el árbitro pueda impartir justicia. Yo quiero dejar claro que no hablo de La Equidad, ellos pueden hacer lo que quieran, pero el árbitro es el que hace la justicia. Nosotros debemos adaptarnos a todos los problemas que se nos presentan en el partido y estamos confiados de que así será. Debemos ser humildes, debemos pensar que es un partido muy importante para nosotros que debemos trabajarlo y ganarlo”, explicó el orientador.

“Los jugadores nuestros no regulan, porque saben que debemos jugar al 110%. Lo que pasa es que en Bogotá los partidos son complicados y la cancha, para los que no saben, estaba bastante o pesada, no sé si fue porque la regaron o por si llovió mucho. Sumado a la altura, la velocidad del balón es distinta, cosa que es normal cuando un equipo del llano va a la altura, como ahora les va a tocar venir a ellos acá y el calor y la humedad son agobiantes. La humedad no la aguanta cualquiera, eso es así. No regulamos, lo que pasa es que fue un partido difícil, fue trabado, con muchos cortes. Nosotros somos el equipo 17 en la Liga en cantidad de minutos que jugamos, somos de los que menos tiempo juega, pero no es por nosotros, porque de visitante siempre sacamos laterales rápidos y tratamos de salir jugando. Eso marca un poco que, lamentablemente, en muchos partidos que hemos tenido ha existido una sistematización de cortes permanentes, que no te dejan hacer secuencias de pases largos, algunos equipos, no todos. Esto no es una lloradera con los rivales, sino que los árbitros deben saber interpretar el espíritu de juego y cuando hay faltas repetitivas deben sancionarlas, porque de lo contrario no se puede jugar y se va en contra del espectáculo”, complementó.

El timonel del ‘Tiburón’ también se refirió a los jugadores que vienen con molestias físicas como Gabriel Fuentes y Omar Albornoz, quienes son duda para el compromiso en el ‘Metro’.

“(Omar) Albornoz se viene recuperando, vamos a ver cómo termina de completar desde hoy hasta el jueves para estar en la convocatoria. En el caso de (Gabriel) Fuentes, se le hicieron los estudios, gracias a Dios no tiene nada importante. Vamos a ver cómo evoluciona de acá al jueves para ver si contamos con él. Hoy (ayer) comenzó el entrenamiento de manera diferencia y después se unió a sus compañeros. En el caso de Nilson (Castrillón) y Germán (Mera) ya entrenan normal y están dentro de las posibilidades de convocatoria. Con respecto a los cinco canteranos, que ya tenemos identificados, el club es el que lo hará público”, apuntó el estratega.

Por último, el entrenador rojiblanco quiso mandarle un mensaje al hincha de Junior, diciendo que necesitan “mínimo 35.000 personas” en el ‘Coloso de la Ciudadela’ para el determinante compromiso ante La Equidad el jueves, a partir de las 7:30 p.m., por la Copa Sudamericana.

“Nosotros sabemos que debemos generar, tener eficacia y que las que tengamos, Dios mediante, hacerlas. Debemos tener paciencia. Me parece que el partido anterior ante La Equidad fue un resultado corto, porque se generaron muchas ocasiones de gol y esperamos que esto se pueda repetir. Más que un mensaje para mis atacantes, quiero dárselo a la gente. Acá los muchachos vienen de ganarle a un equipo grande como América, fueron a Ibagué y le ganaron al mejor equipo del fútbol colombiano con autoridad, se ganó el clásico. Estamos en una eliminatoria, un partido determinante para nosotros, necesitamos que la gente nos acompañe en el estadio. Somos conscientes del amor que tiene en la Región por Junior, de cómo vibran por el equipo. Pero en este partido necesitamos a la gente en el estadio, estoy confiado de que irán. En el Metropolitano entran 43.000 personas, nosotros necesitamos, mínimo, 35.000 personas en el estadio el jueves, porque la gente es muy importante para nosotros. A mí me encantaría que la gente vaya al estadio independientemente de cómo el equipo pueda estar, nosotros queremos lograr eso. Cuando llegamos dijimos que debíamos estar juntos y el hincha número 12 es fundamental para nosotros. El equipo que venga acá debe sentir el tema del calor, la gente. Necesitamos que el rival sienta que estamos todos juntos”, finalizó.