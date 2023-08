Y colorín colorado, Junior ha contratado oficialmente a Enamorado

El fichaje de Enamorado se convirtió en uno de los novelones del mercado de pases. Que sí, que no, que sí, que no... era como un deshoje de una margarita, a veces cerca y a veces lejos, pero no se ponían de acuerdo Wenin y el accionista de Junior Fuad Char Abdala.

Al principio de esta semana, cuando ya se creía que la incorporación de Enamorado a Junior se había descartado, como lo señaló el propio ‘Bolillo’ Gómez en días pasados, se dio a conocer que la negociación logró revivirse y las partes se pusieron de acuerdo.

Este jueves al mediodía se bajó el telón del culebrón. Colorín colorado, Enamorado ha firmado. Todos felices. Esperemos que por siempre.