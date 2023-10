José Enamorado volverá a la titular de Junior frente al Cali

En medio de un ambiente comprensiblemente pesimista en el juniorismo, por el bajo rendimiento del equipo y los pobres resultados en los últimos cuatro partidos (solo dos puntos de 12 posibles y apenas un gol, de penalti), Arturo Reyes y sus dirigidos encararán el compromiso frente a los ‘Azucareros’.

La buena noticia ante tantas situaciones negativas es que José Enamorado se viene recuperando de buena forma y podrá estar en ese compromiso.

Desde que ‘Cariaco’ González y Enamorado salieron de la alineación titular, lesionados en el empate 1-1 ante Nacional, después de las goleadas 7-1 ante Unión Magdalena y 5-1 ante Alianza Petrolera, Junior no encuentra la ruta victoriosa y su ataque no tiene la peligrosidad necesaria para someter al adversario y anotar un triste gol. No vence ni convence.