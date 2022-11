“Lucharemos hasta el final”: Jorge Arias

Se quedó con lo poco positivo que pudo haber en el partido. El defensor Jorge Arias, quien ha jugado de titular los últimos dos juegos en lugar de César Haydar, dijo que estuvieron bien en defensa ante Santa Fe y aseguró que “lucharán hasta el final”.

“Sabíamos que era un partido importante para nuestras aspiraciones, contra un rival que es el mejor local de la Liga. Sabíamos que sería un partido bastante intenso y en el primer tiempo se demostró eso. Nosotros en la parte defensiva pensamos en sacar el 0, lo hicimos de forma sólida. Partido a partido venimos teniendo bastantes limitaciones, pero este equipo luchará hasta el final. Sabemos que quedan tres partidos y esperaremos el partido de mañana, para después preparar estos últimos tres juegos para ganarlos”, comentó el defensa.

El zaguero cesarense analizó lo que fue el trámite del partido contra los capitalinos.

“Es importante sacar el 0, cada uno se propuso ayudar para hacerlo. Se contempló antes del partido si había esa solidez y ese sacrificio que se vio hoy. Lastimosamente no tuvimos esa finura en la parte ofensiva, pero lo que quisimos transmitir fue sacar el 0. En esta semana larga seguiremos con este ítem de atención, porque hoy fue muy importante hablar, mirar esas situaciones de juego que se realizaban. Ahora toca trabajar y con el optimismo de que ahora vienen tres finales y hay que ganarlas”, apuntó el jugador.

Por último, Jorge felicitó a sus compañeros por el despliegue que tuvieron, puesto que según él, contrarrestaron de buena manera a los atacantes de los bogotanos.

“Hoy fue un gran partido de toda la defensa, hubo un gran sacrificio. Estupiñán no entró mucho en juego por el trabajo de Pacheco y también lo hizo Velasco por su zona. Cortamos y ellos no encontraban espacio para ubicar a Morelo. Esa fue la clave para que no atacaran como están acostumbrados en casa y hoy supimos contrarrestar su sistema. Hay que seguir corrigiendo y con la atención al máximo”, concluyó.