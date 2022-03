“Estoy contento por volver”: Jhon Fredy Pajoy

Aunque Junior se fue con las manos vacías al perder 1-0 frente al Pereira por la Liga, la buena noticia para el cuadro rojiblanco fue la vuelta de Jhon Fredy Pajoy, quien no jugaba desde mayo del año anterior por una lesión de ligamentos en su rodilla derecha.

“Muy contento, después de tanto tiempo, de poder volver. Era un partido importante, aparte de lo que venimos jugando. Fue una emoción grande, me pudo ver mi familia y le agradezco al profe por darme la oportunidad de volver a jugar. Me sentí bien y vamos paso a paso, que es lo importante”, manifestó.

“Me vengo preparando. Soy un jugador que ha recorrido el fútbol, después de tanto tiempo ahora me siento muy bien. El profesor decidirá en qué posición soy más útil. Yo me seguiré preparando y estaré a disposición para estar al 100%. Ha sido una larga lesión y ahora toca sumar minutos", agregó.

Luego de explicar sus sensaciones por regresar oficialmente a las canchas, el extremo antioqueño analizó lo que fue el compromiso de su cuadro.

“Falencia no tuvimos, de pronto debemos tener más tranquilidad en la parte ofensiva. Hoy se vio en el primer tiempo, tal vez no nos tomamos esa pausita de más o no dimos el pase adecuado para finalizar las jugadas. Hoy nos quedamos con un sinsabor, debemos voltear la página y nos debemos preparar para el Pasto, donde estaremos con nuestra gente”, finalizó.