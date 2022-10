Nacional, Millonarios y DIM querían a Hómer Martínez, pero seguirá en Junior

Hómer sigue recuperándose de la lesión de rodilla que sufrió. Ya acumula cinco meses larguitos en ese proceso y, según las cuentas de los especialistas, le faltaría un mes y medio para estar 100% recuperado.

El jugador atlanticense no fue inscrito por el club para este semestre, así que aprovechará la pretemporada para poner a punto en la parte física y empezar con toda el 2023, donde buscará recuperar el terreno perdido en este accidentado 2022.

“Comesaña me ha dicho que tenga paciencia, que me recupere bien, porque me va a tener en cuenta”, manifestó.