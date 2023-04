“Me gusta y me ilusiona lo que estoy viendo del equipo”: ‘Bolillo’ Gómez

El antioqueño reconoce que al equipo le falta tranquilidad para dar la puntada final y espera que pronto logre encontrarla, porque es necesaria para seguir en la pelea por la clasificación y luego para soñar con el título.

“Por un lado estoy tranquilo porque se genera, se elabora, se trabaja. Afortunadamente los muchachos ya creen en este trabajo y creen en este estilo. En esas opciones que no se concretan y no se concretan, posiblemente uno puede ir cayendo, puede ir perdiendo seguridad, pero valoro que los muchachos entienden que el partido es hasta el final y que lo trabajaron de principio a fin para ganarlo. Pero sí tenemos que mejorar la situación de definición, porque hoy debimos haber ganado mucho antes el partido”, dijo.

“El desempeño ofensivo del equipo es bueno, porque si usted se pone a analizar genera buenas opciones. Ahora, nos falta tener la tranquilidad para la definición. En el camerino me entregaron las estadísticas del juego y me muestran las oportunidades que el equipo generó, o sea, llegamos, elaboramos bien, pero nos está faltando esa última puntilla, que tiene que llegar, porque si no sufrimos mucho, porque esto no es nada fácil. Uno de los partidos buenos del equipo, desde que llegué, fue este ante Jaguares, porque en los 90 minutos tuvo más continuidad de lo que queremos que sea Junior”, agregó.

‘Bolillo’ se siente tranquilo y feliz en Junior y Barranquilla. El momento que vive el equipo en los últimos partidos también ayuda para eso. Pero algo que destaca en la confianza que han depositado en él los directivos, algo que considera ha sido clave para el cambio de cara de los rojiblancos, tanto en la tabla como en lo futbolístico.

“Cuando yo llegué a Junior, lo primero que sentí fue que se me realizó un sueño. Pero cuando me metí de lleno, empecé a trabajar paso a paso. He tenido la confianza enorme de los directivos como para dejarme trabajar y tomar decisiones, eso para mí es muy importante. Entonces me siento seguro y confiado en tomar mis decisiones con tranquilidad. Además, me siento contento en la ciudad. Futbolísticamente ‘Pacho’ (Maturana) y yo somos muy de aquí, por lo que vivimos en la Selección, por escoger esta ciudad como la casa, entonces siento que la gente me tiene mucho y respeto, y eso me llena de alegría”.

A Hernán Darío le gusta lo que está viendo del equipo y no se esconde al momento de expresarlo. “Me gusta el fútbol de paredes, de triangulaciones, de posesión, trabajar el partido jugando, y esos muchachos que entran lo saben hacer. Se ve bastante bien, me gusta y me ilusiona”, concluyó.