“Queremos un diciembre lleno de alegrías”: Gabriel Fuentes

Estos días que han tenido libres entre un partido y otro le han servido a Gabriel para llevar a cabo un sueño que tenía pendiente hace mucho: convertirse en un empresario.

A sus 26 años, inauguró este miércoles una droguería al norte de la ciudad, la cual, según relata, es la finalización de un proyecto en el que ya llevaba varios meses trabajando y el que por fin ya ve materializado.

“Esto fue un sueño desde hace tiempo. Me gusta el tema de salud. Quería emprender en esto, se me presenta la oportunidad. Cuando estuve en España hablé con mi socia, discutimos las cosas y decidimos emprender en esto. Desde un principio he tenido a mi familia me ha aconsejado, diciéndome que tenga cuidado. Ellos siempre han estado en este proceso. Hay otras personas que me han enseñado mucho y han inspirado a ese Gabriel Fuentes que le gusta crecer, salir adelante y que quiere también tener una vida de empresario”, concluyó.