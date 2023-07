“En Junior no hay un volante que piense”: Gabriel Berdugo

El ‘eterno capitán’ no le pierde pisada al ‘Tiburón’, goza con sus victorias y se estresa con sus derrotas. El sábado pasado terminó triste y decepcionado con el pálido debut en la Liga. No solo por la derrota 1-0 ante Águilas Doradas, principalmente por la forma en que jugó el cuadro dirigido por Hernán Darío Gómez.

Berdugo, con su peculiar tono de voz, se desahogó y repartió ‘bolillo’ a todo el mundo por el estreno tan mediocre de los rojiblancos. Solo salvó a Santiago Mele, “porque se nota que es un arquero que da garantías”, y a Carlos Bacca, “que se ve mejor físicamente y puso dos buenos pases en las únicas jugadas de ataque”.

“Sinceramente me pareció muy regular el debut, un Junior limitado. Esperaba mucho más”, expresó Berdugo en el comienzo del diálogo con EL HERALDO.

Para Berdugo, el origen de todos los problemas en el conjunto caribeño es que “no hay un volante que piense”.

“Yo lo digo clarito y directo, porque me veo todos los partidos: no me gusta el ataque. En el medio había gente para salir jugando como Vladimir Hernández. Tenía que ser titular, terminó jugando con buen nivel el semestre pasado. Cuando Vladimir entró, mejoró la movilidad. No hay un hombre creativo en Junior que meta buenos pelotazos. Tiene que poner a Vladimir o ‘Cariaco’, no hay más, ellos son los que pueden solucionar”, comentó el ex futbolista.

Haciendo un análisis individual, Berdugo manifestó: “El delantero argentino (Gonzalo Lencina) es bueno, me gusta, pero tiene que luchar más, no puede caminar como si estuviera en la 72. En el Bucaramanga las luchaba todas. Hinestroza mete y lucha, a la gente no le gusta, pero sí corre. Pero sería mejor de lateral. A Pablo Rojas lo vi muy tranquilo, en Jaguares era espectacular, pero no sé qué le pasó aquí el sábado. Herrera tiene buena técnica, pero no marca. Jhon Vélez puede rendir más, pero le falta madurez, tiene que controlarse, pero es buen jugador. Vi a un central mal (Hómer Martínez) y al otro más o menos (Olivera). El que jugaba en Nacional se defiende, a Hómer lo prefiero en el medio, ahí se hace respetar con su estatura y quita más balones. Hay que esperarlos a todos porque apenas empieza el torneo, pero no tanto”.

Berdugo, que es el jugador con más partidos disputados en el fútbol colombiano, aseguró que añora las épocas en que los equipos “venían asustados a Barranquilla”. “Le tenían miedo a Junior, era duro jugar aquí, solo con ver la camiseta rojiblanca ya temblaban, por eso no entiendo por qué jugaron con ese uniforme así (negro y azul), no sé si era una campaña, un patrocinio o qué, pero aquí se debe jugar siempre con la rojiblanca”.