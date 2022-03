“El resultado fue corto”: Fredy Hinestroza

Aunque Junior mostró una gran versión al vencer con autoridad 3-1 a Unión Magdalena, el extremo Fredy Hinestroza cree que el resultado, por lo que fue el trámite del partido, se quedó corto.

“Para lo que creamos en ocasiones, sí creo que fue corto el resultado. Nosotros cada vez queremos más y para eso debemos ser ambiciosos. No podemos conformarnos con un 3-1, para nuestros objetivos debemos ser más ambiciosos. Cuando hicimos el primer gol siempre fuimos arriba, nunca nos metimos atrás y eso lo hemos cambiado, que hacemos un gol y vamos por más. Nos vamos tranquilos porque el equipo mostró que cada vez puede ir por un gol más”, explicó el antioqueño.

“Lo de la falta de definición lo veo positivo, porque antes creábamos opciones de gol y no hacíamos gol. Ahora, creamos cinco o seis y metemos tres. Vamos por un buen camino. Todos los días entrenamos para que suceda eso, para que haya una diferencia de gol importante y se pueda cerrar bien el partido”, añadió.

El extremo, que tuvo un buen partido, se refirió a la posición en la que lo está usando Juan Cruz Real.

“A veces el profe cambia a uno de perfil dependiendo del rival que tengamos al frente. Es bueno uno como jugador darle alternativas al entrenador a la hora de plantear el partido, de parar el equipo. Cuando me ha tocado por derecha lo he hecho bien, por izquierda también. No se me dificulta por ninguno de los dos lados”, finalizó.