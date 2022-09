“Yo no me enredo mucho, hay que hacer 31 puntos”: Julio Comesaña

R.

Todavía no me he sentado con el médico Rolong, que fue el que quedó a cargo del cuerpo médico este fin de semana. Están (Omar) Albornoz y (Carlos) Bacca un poco golpeados, (Dany) Rosero no creo que juegue (mañana ante Millonarios). Vamos a esperar hablar con el médico. Tendremos trabajos en el gimnasio del hotel (anoche), en donde tendremos ejercicios regenerativos para algunos. Ya después toca descansar porque también es bueno descansar de la cabecita, que siempre sufre un desgaste por el viaje y la derrota. Tenemos que ya ir normalizando todo, porque el partido ante Millonarios ya está muy cerca.