“El rendimiento individual mío es impulsado por lo grupal”: Viáfara

Parece que de a poco se va quedando con el puesto. Fabián Viáfara sigue sacando ventaja como el lateral derecho titular de Junior, que este sábado derrotó 2-0 a Bucaramanga por la jornada 16 de la Liga.

El marcador de punta, que volvió a ser inicialista, fue una amenaza constante por el sector derecho y se quedó cerca de anotar un golazo en el primer tiempo.

“El rendimiento individual mío es impulsado por lo grupal, el equipo viene haciendo buenas actuaciones y a la medida de que lo grupal funcione, cada jugador se va a ir destacando”, manifestó en rueda de prensa el futbolista.

“No me siento cómodo, la comodidad para uno como jugador no es buena. Tengo dos laterales como compañeros, tenemos una buena relación, nuestra competencia es buena. Cuando yo juego ellos quieren que a mí me vaya bien. Después que se le aporte al equipo, el profe decidirá quién debe jugar y quién no”, añadió.

Aunque sabe que atraviesa un buen presente, el futbolista no se confía y apunta a tener “regularidad” en el equipo de Juan Cruz Real.

“Más que mejorar, yo creo que hay que tener regularidad, porque no hay algo mejor que un jugador regular y quiero darle eso al equipo. He venido mejorando en la última parte, en los centros, en llegar al arco, quizá los delanteros no han podido llegar a todos, pero esperamos seguir brindando esta posibilidad”, comentó el lateral.

Por último, Fabián explicó lo que ha sido compartir zona con Omar Albornoz y Edwuin Cetré, quienes se han rotado el puesto como extremo por sector derecho.

“En el caso de jugar con Albornoz o Cetré, pienso que son jugadores diferentes. Cada día nos vamos conociendo más con Omar, a Edwuin ya lo conozco más. Cuando juega Cetré él interioriza un poco más, con Albornoz yo trato de llegar más por el centro. Esperamos por la banda derecha darle muchas alegrías al equipo”, finalizó.