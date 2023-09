Fabián Ángel: “Estar tanto tiempo fuera de las canchas fue duro para mí”

El centrocampista, que a mitad de 2022 sufrió una lesión de rodilla cuando estaba en Newell’s de Argentina que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego, está más que feliz por haber jugado 18 minutos en el histórico triunfo 7-1 de Junior ante Unión Magdalena.

“Estoy feliz porque vuelvo a hacer lo que me gusta. Estar tanto tiempo fuera de la cancha fue duro para mí y para mi familia. Nunca pensé que me fuese a pasar eso de la lesión, fueron momentos duros, pero lo tomo con un aprendizaje para toda mi carrera”, expresó en rueda de prensa.

“Para nadie es un secreto que no me fue cómo esperaba en Argentina. De todos modos fue un paso importante para mí, aprendí muchas cosas, fue un aprendizaje. Ni eso ni lo de la lesión lo veo como un retroceso para mí. Cuando una persona sufre y sobrepasa esto le ayuda en la carrera. Esto me ha llevado a ser mucho más fuerte mentalmente. Antes decaía fácil de la mente. Nunca perdí la fe, siempre he creído en Dios, eso fue lo primero que hice apenas me lesioné, sabía que no sería fácil. Trabajé muy duro, fui muy consiente de todo lo que hice, la idea era volver lo mejor posible y siento que volví fuerte. Hay que ratificarlo y poder ganarse un lugar en la titular”, complementó.