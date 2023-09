“Hemos entendido la idea y la estamos plasmando en el juego”: Fabián Ángel

“De alguna manera es complicado para el equipo, porque apenas vengo regresando. Es mi segundo partido, y jugar de titular, la verdad, es difícil, pero me alegra mucho, porque siento la confianza de todos, cuerpo técnico y compañeros. Esto es un trabajo que viene de atrás, desde mi recuperación, que fue la mejor de la mano del cuerpo médico del equipo, que trabajó mucho para que volviera en óptimas condiciones. Agradecerle al profe Arturo (Reyes), porque me da la confianza. No es fácil”, afirmó.

El mediocampista, de 22 años, se siente preparado para dar una mano cuando lo necesiten. Ha esperado con paciencia su momento y hoy, que vuelve a ver la luz al final del túnel, se siente útil y con ganas de competir.