“Esto es Junior, seguro que vamos a pelear”: Carlos Bacca

Salió a dar la cara. No se escondió. Pese a que erró un penal cuando el partido iba empatado, Carlos Bacca habló luego de la caída 1-0 ante Unión Magdalena y aseguró que van a “pelear”, porque así es en los equipos “grandes”.

“El equipo en la primera parte trabajó el partido cómo lo habíamos hecho en la semana. Sabíamos que ellos paraban esa línea de cinco, incluso con el penal, que hubiese cambiado todo. Lastimosamente lo boté, eso les dio ánimos a ellos, se encuentran con el gol después. Es un partido que se puede decir que te sale mal, porque no metes el penal, tienes tres o cuatro ocasiones más. Son de esos días en los que podemos seguir jugando y no va a entrar nada. En la segunda parte lo intentamos, con ganas, pero no tuvimos la claridad suficiente. Quedan 90 minutos, somos Junior, seguramente lo vamos a pelear, no tengan duda de eso. Hemos venido aquí para ayudar, para sumar, para pelear por cosas. El partido de vuelta será diferente y vamos con las ganas y la ilusión de ganar la Copa. Vamos perdiendo, pero los equipos grandes se reponen así”, comentó el atacante.

El porteño, que tuvo una floja actuación así como todos sus compañeros, explicó un poco lo que fue el trámite del juego y dijo que hay que asumir las críticas que vengan.

“A nosotros también nos duele, es el Clásico. Somos los primeros responsables junto al profe, que es el que toma las decisiones, pero al final nosotros somos los que jugamos. Los últimos juegos en los que hemos perdido en casa no sé si han sido injusto o no, porque el fútbol es de pequeños detalles. Estamos dolidos, nos duele perder contra Unión. Lo bueno es que el fútbol te da revancha y quedan 90 minutos. Esto no ha acabado, ni si hubiésemos ganado nosotros”, analizó el ariete.

“Siempre lo he dicho, eres tan malo como tu último partido, y tan bueno como tu último juego. Tienes que agachar la cabeza, aceptar la crítica como el día que haces las cosas bien y llegan los elogios. Esto no termina aquí. Vamos a trabajar bien, ahora toca recuperarnos y pensar en Tolima, es la Liga y toca ganar, porque Junior debe ganar siempre. Estamos dando la cara y acá estamos, porque nos duele perder y vamos a luchar hasta el final”, añadió.

Carlos Bacca y Junior deberán olvidarse por un momento de la Copa Colombia, puesto que el domingo se enfrentarán, a partir de las 6:10 p.m., ante Tolima, en el Metropolitano, por la novena fecha de la Liga II.