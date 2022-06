“Los jugadores demostraron que están fuertes”: Juan Cruz Real

Los jugadores no fueron los únicos que se desahogaron con ese gol agónico de Carmelo Valencia, anotación que permitió que Junior se impusiera 2-1 a Millonarios el pasado sábado.

El entrenador Juan Cruz Real, quien venía siendo blanco de muchas críticas, tomó un nuevo aire con ese tanto, el cual mantiene al conjunto rojiblanco con posibilidades de clasificar a la final de la Liga en este primer semestre.

“Personalmente me considero que soy una persona fuerte mentalmente. Los muchachos habían jugado un muy buen partido, la diferencia debía ser más amplia, pero por un error nuestro que te empaten al minuto 90, es duro. Seré franco, vi el gol de Carmelo, pero no vi cómo inició la jugada. El fútbol es una locura, por eso es un deporte tan atractivo en el mundo, y cuando hay mundiales, Libertadores y Champions se paraliza todo. Hay otros deportes más predecibles. Hubiese sido muy injusto que no hubiésemos ganado”, expresó el orientador.

El timonel argentino sabía que su equipo venía golpeado por las dos últimas derrota, pero resaltó la manera en la que el grupo se levantó.

“No es fácil cuando se pierden dos partidos en una semana, sobre todo el primero contra Unión. Pero la realidad es que enfatizamos mucho que en dos partidos no podíamos borrar todo lo bueno que venía haciendo el equipo. Hablamos mucho de la fortaleza en estos momentos de dificultad. El equipo lo hizo bien, entendieron el momento, me alegra por los jugadores por el partido que hicieron, demostraron que están fuertes. Esto es un esfuerzo de todos, pero principalmente la voluntad de ellos de reponerse de estos dos partidos que habían pasado”, manifestó el estratega.

El argentino, de 45 años, habló también del por qué optó por cambiar el esquema de juego, colocar tres volantes en el mediocampo y hacer cuatro modificaciones distintas.

“Cada partido vamos analizando al rival, lo que vamos haciendo nosotros. Una cosa es lo que uno plantea en una alineación o formación, porque yo digo vamos a jugar 4-4-3, pero en el fútbol uno tiene que ver cómo se posiciona el equipo cuando ataca y cuando defiende. Si uno se pone a ver el partido varió un poco nuestro posicionamiento en el medio y demás. Yo escucho a todos, cuando me equivoco escucho y cuando ganamos igual. Nunca me pasó en mi carrera que un directivo me dijera que tiene que jugar x o y jugador. Hablo con los directivos, a veces me pueden decir algo y me parece bien, otras veces decirme otra cosa y yo no estoy de acuerdo y no lo hago. Una de las potestades del entrenador es decidir quién juega y quién no, y si eso no se puede hacer, estamos jodidos. Pero yo acá tengo total libertad para hacer lo que considere. Esto salió, pero pudo no haber salido, porque en el fútbol depende de muchas cosas, pero gracias a Dios esta vez salió y esperemos que se pueda repetir”, comentó el técnico.

“Nosotros somos un grupo de muchos futbolistas. Siempre hay una competencia interna y todos tienen que estar siempre preparados porque les puede tocar. Nosotros a lo largo de los cinco meses que estamos acá respetamos trayectoria, pero miramos mucho el momento del futbolista. Me parece que los que entraron en el segundo tiempo lo hicieron bien, en los partidos anteriores nos había costado un poco eso. El fútbol es de todos los días y ahora hay que pensar en el partido del miércoles y en tener un buen rendimiento”, añadió.

Ya pensando en lo que será el juego del miércoles, a las 6:15 p.m., contra los capitalinos, en el estadio El Campín, de Bogotá, el entrenador del ‘Tiburón’ aseguró que aún no tiene definido que esquema utilizará en el campo.

“Tenemos todavía mañana (martes) para analizar lo qué vamos a hacer en Bogotá. Veremos si cambiaremos algo, si sostenemos lo que hicimos. Cada partido es distinto, hay que ver la necesidad de todo. Cuando empezaron los cuadrangulares todos dieron como favoritos a Millonarios y para mí lo sigue siendo, por todo lo que ha hecho durante el año. Nosotros iremos con nuestras armas, con nuestro equilibrio y la humildad sabiendo que el juego del miércoles será importante para nosotros. No tengo definido cómo vamos a jugar, vamos a mirar todos los escenarios”, acotó el timonel.

Eso sí, aunque no tenga claro todavía cómo saldrá a jugar el partido, sí piensa que deben afrontarlo con la “misma seriedad” con el que jugaron en el ‘Metro’.

“Será igual en lo que ha sido los otros tres partidos, todos son finales. Es un grupo muy cerrado. Este encuentro nos puede dar buenas posibilidades si logramos sumar en Bogotá. Pensar mucho más de eso no me parece conveniente, porque en el juego pasado teníamos un punto, estábamos lejos, ahora estamos a un punto del líder, pero queda toda una vuelta. Lo más importante es lo que podamos hacer el miércoles”, puntualizó el DT.

“Hay que afrontarlo con la misma seriedad, responsabilidad que lo venimos haciendo en los partidos. Yo me ponía a pensar qué me estarían diciendo si el juego salía 1-1. El equipo hizo un buen partido, mereció haber ganado por una diferencia más amplía, pero así es el fútbol. Los comentarios hubiesen sido diferentes, todo cambia. Tenemos que ir con la misma mentalidad, pelearlo a muerte. Cada partido es una final. Se juega miércoles, sábado y miércoles y se termina esta fase. En una semana, Dios mediante, nos jugamos la posibilidad de jugar la final. Aquí es levantarse y seguir, así sea bien o mal, pero darle hasta el final”, agregó.

El entrenador de Junior también dejó en claro que tiene una relación “sincera” con el grupo de jugadores y que todos están “convencidos” de lo que se viene haciendo.

“Lo dije antes del partido. Nosotros estamos muy bien con el grupo, el equipo está convencido de lo que está haciendo. La muestra está que en un momento de debilidad sigue jugando y creyendo en lo mismo. En los dos partidos que perdimos, se habían hecho méritos para hacer un poco más. La relación con el grupo se construye con el tiempo, tenemos una relación de sinceridad con los jugadores, con afecto, pero que no quita la responsabilidad. Es normal que la gente se pierda uno o dos partidos y se moleste, sobre todo en momentos decisivos. Este equipo viene haciendo una campaña buena en puntos en el semestre, pero a veces partidos puntuales tapan un poco eso. Hay que ser equilibrado. Ni hace tres día atrás eran un desastre, ni ahora somos los mejores”, cerró Juan Cruz Real.