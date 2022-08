“Estamos a 180 minutos de una final de Copa”: Juan Cruz Real

El ‘clásico costeño’ más importante del último tiempo está cada vez más cerca de jugarse. Así lo entiende Juan Cruz Real, técnico de Junior, que sabe de la dificultad que tendrá el enfrentarse al Unión Magdalena este miércoles, a partir de las 6 p.m., en el juego de ida de las semifinales de la Copa.

“Con respecto al juego del miércoles (mañana), será una serie como las anteriores en las que cerramos de visitante. Son 180 minutos, será difícil, Unión Magdalena tiene bueno futbolistas, están haciendo las cosas bien y será complicado. Estamos a 180 minutos de jugar una final”, manifestó el entrenador en rueda de prensa.

Cruz Real dijo que, aunque el conjunto samario luche por evitar el descenso, no desconoce la actualidad que vive el ‘Ciclón Bananero’.

“A Unión lo veo bien. Han demostrado buen rendimiento, buen funcionamiento. Enfrentaremos a un buen equipo. Serán 180 minutos en los que estamos cerca de una final. Nosotros tenemos la exigencia de pelear por todo, ellos piensan en la Copa, pero también en el descenso y eso puede pesar en lo psicológico. Viendo la actualidad, vienen haciendo las cosas bien y será muy difícil”, comentó.

El DT aseguró que para este compromiso la única baja obligada es la de Fernando Uribe, quien está lesionado.

“Fernando (Uribe) todavía tiene días de recuperación por delante. Los demás están bien. (Dany) Rosero está recuperado y forma parte del grupo”, aseguró.

El timonel, de 45 años, no quiso contar si piensa poner al denominado equipo titular o tendrá un mix para recibir la visita del onceno de Santa Marta.

“Nosotros tratamos de que los jugadores estén pendientes de poder jugar y lo hemos demostrado porque hay algunos que por ahí no venían jugando y empiezan a jugar. Acá luchan por todos por el lugar y el que ande bien puede jugar. Hicimos cambios por el tema de las horas de desgaste. Por ejemplo, contra Águilas Doradas el único jugador que estuvo sin tener 72 horas fue Rosero, y se lesionó. Tenemos que ver todas las cosas, porque nos jugamos cosas importantes. Todos tenemos obligaciones, todos debemos rendir en el día a día y yo como entrenador tomo las decisiones. No me gusta lo de equipo titular o equipo suplente, todos deben estar listos para jugar”, expresó.

Por último, el argentino, de 45 años, se refirió al hecho de cerrar de visitante esta llave, debido a que fuera del ‘Metro’ su equipo tiene un rendimiento menor al 30%.

“No quiero que sea una psicosis lo de visitante. Soy consciente del tema, pero veníamos de tres juegos fuera de casa sin perder. Hicimos un gran partido en Medellín, que merecimos ganar. En este juego anterior fuimos superiores en el trámite. No hicimos todo del todo bien, pero la estructura la tuvimos y eso se vio en el desarrollo del juego. Acá hay algo claro, si bien el equipo es el peor visitante de los últimos cinco años somos el, también es el mejor de local. Tenemos un gran promedio de gol por partido. También depende de cómo queramos mirar el vaso. De visitante hay que mejorar”, concluyó.