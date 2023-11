“El grupo está muy metido, con ganas de hacer un gran partido”: Olivera

“Estos partidos son importantes porque son finales. A ellos no les ha ido bien, pero van a venir con todo a buscar la victoria. Debemos hacernos fuertes en casa para sacar la victoria. Sabemos que Águilas vendrá a jugar su partido, su final. Tienen buenos jugadores, buenos delanteros. Hay que tratar de hacer nuestro juego de local como lo venimos haciendo”, apuntó.

“Sabemos que Águilas es un gran equipo. Nosotros tenemos que evitar que tengan la pelota, debemos trabajar el partido. Se trabajó en eso y sabemos que en casa nosotros nos hacemos fuertes”, añadió.

El zaguero enfatizó en que los errores que ha cometido en algunos juegos ya han quedado atrás: “Ya he dicho mucho lo de los autogoles, ya hay que pasar la página. Trato de seguir trabajando callado, como siempre. Me siento bien, trato de seguir mejorando, pero todavía no se ha ganado nada”.