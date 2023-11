“Hay que seguir trabajando porque se viene lo más importante”: Olivera

“Tuve la desgracia de esos autogoles y ya no hablo de eso, porque fueron hace varios partidos. No me quedo con eso, la gente puede opinar, pero uno no lo hace a propósito, le puede pasar a cualquier jugar. Me puse en la cabeza que tengo que sacar esa situación adelante. Trabajando lo fue mejorando y partido a partido me he sentido mejor. Siempre hay días en que hay partidos muy buenos, otros buenos, me he sentido mejor. Uno se pone contento por los resultados y el rendimiento que uno tiene. Hay que seguir trabajando porque se viene lo más importante”, comentó.

Por último, Emanuel le envió un mensaje a la hinchada del ‘Tiburón’ y explicó que serán muy importantes para lo que viene.

“A la gente le digo que esté con nosotros, es muy importante su apoyo, más en la recta final. Se viene un partido importante el martes, los necesitamos. Vamos a entregar el 100% para darle la alegría a la gente. Hay que darle con todo, nosotros y la gente para conseguir el objetivo que es quedar campeón”, concluyó.