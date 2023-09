“¿Qué si esperaba más goles? Yo siempre quiero más”: Arturo Reyes

“(Risas) Simplemente estábamos tratando de que el equipo no bajara el ritmo, no bajara el rendimiento. Estábamos en un buen momento y había que aprovecharlo. No quería que ningún jugador sintiera que desde el banco había algún tipo de relajamiento. El grupo lo entendió bien y vivió el partido al 200%”, dijo.

“¿Si me esperaba el resultado? La verdad, no. Tanta distancia, no. Pero bueno, son los regalos que ‘el Barbas’ (Dios) da. ¿Qué si esperaba más goles? Yo siempre quiero más”, agregó.