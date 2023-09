“Dormimos tranquilos con Mele y Jefferson Martínez”: Reyes

El técnico Arturo Reyes mira optimismo la situación, esperanzado en que su Junior esté a la altura en estas últimas seis presentaciones, empezando ante el cuadro felino, que llega a este encuentro penúltimo, virtualmente eliminado y sin conocer la victoria en sus últimas nueve presentaciones (seis derrotas y tres empates).

“Me parece espectacular que Junior tenga la necesidad de ganar e imponer condiciones, porque para nosotros es fundamental que el grupo se mantenga vivo, despierto, en alerta, que no baje la guardia”, expresó el orientador en rueda de prensa.

“Lo que más me preocupa no son las cuentas, lo que más me preocupa es que el equipo recupere el ritmo de los primeros partidos (cuando él asumió como DT). Mejorar en aspectos ofensivos y defensivos. Eso, para mí, es lo más importante, porque queremos jugar bien, elaborar y marcar goles, como lo estábamos haciendo antes”, agregó.