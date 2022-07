“El techo del equipo está lejos”: Juan Cruz Real

Vive uno de sus mejores momentos desde que está en Junior, pero no se confía ni se relaja. El entrenador Juan Cruz Real mostró su felicidad luego de la goleada 3-0 de su equipo ante Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

“Quiero agradecerle a los jugadores, porque vienen haciendo un esfuerzo grande en cada partido, creyendo una idea y sabemos que para desarrollarla se necesita estar a tope desde la parte física. Hay que seguir evolucionando en la idea de juego, veo al equipo convencido y los resultados ayudan a eso. Se hizo un buen partido, tenemos que estar sobre los pies sobre la tierra. Estoy contento con la gente que nos acompañó, por la que también nos acompañó desde afuera. Hicimos varias cosas buenas, hay otras que debemos corregir. La última del primer tiempo es error mío, porque mandé a cabecear a un jugador cuando no debía. Después quedé contento porque Sebastián (Viera) en una pelota que tuvo que estar presente estuvo, que fue la más clara de ellos. Hay que estar tranquilos, falta todo un segundo tiempo en Medellín. Hay que seguir trabajando con humildad”, expresó el DT.

El orientador, que consiguió una nueva victoria en casa, no cree que este sea su mejor momento en el equipo y dijo que “están lejos del techo” en el rendimiento.

“Lo que pasa es que cuando uno acumula tiempo de trabajo se empiezan a ver cosas. Yo creo que el techo del equipo está lejos. Me pone contento que la gente se vaya feliz del estadio, que el equipo juegue a lo que pretendemos, que sea dinámico y que busque atacar directamente. Queremos mantener más la intensidad y vamos en ese camino. Agradecido con los jugadores, que creen en la idea, no solo hablo de los que jugaron hoy, sino de los que no estuvieron convocados también. Es un buen momento, hay que seguir trabajando, esto del fútbol es muy volátil. Cada partido en el club es una prueba y debemos estar preparados para buscar el mejor rendimiento”, manifestó el estratega.

“El equipo tuvo todo un semestre trabajando, no solamente en la idea de juego, sino en la metodología. Lo más importante ahora es que más allá de lo que uno pueda hacer, el convencimiento de los futbolistas para las cosas que tenemos que hacer. Si hay grandes responsables acá, son los jugadores, porque están entendiendo la idea bien”, añadió.

El timonel habló de lo que fueron los minutos que tuvo Carlos Bacca, quien disputó más de media hora ante los antioqueños.

“Hoy jugó unos minutos más comparado con el partido anterior. Debe seguir sumando minutos. Se nota el liderazgo que tiene, cómo le habla a los jugadores, se nota que viene a Junior a ganar. Estoy contento de que esté acá. Hay que llevarlo de a poco, que se vaya sintiendo bien. La gente lo quiere ver siempre y es entendible, pero eso no tiene que llevar a hacer locuras”, puntualizó el técnico.

El argentino, de 45 años, aprovechó para enviar un reclamo por el horario del partido del próximo domingo (4:05 p.m.) ante Águilas Doradas, por la quinta fecha de la Liga.

“Terminamos a las 10 de la noche, el domingo jugamos a las 4, o sea, no tendremos ni las 72 horas. Hay que mirar eso, porque los jugadores son seres humanos. Estaría bueno que la próxima vez miren, porque si hubiéramos jugado más tarde completábamos, o tal vez porque era una semana larga pudimos jugar martes o miércoles. Hago un llamado de atención o que tengan consideración en esto, porque después nos quejamos que los jugadores no tienen intensidad y en menos de 72 horas vamos a jugar de nuevo. Veremos cómo están los jugadores y buscaremos lo mejor para el partido del domingo”, acotó el orientador.

Por último, el técnico se refirió al partido de Yesus Cabrera, quien no había jugado en los últimos compromisos con el equipo rojiblanco.

“Yesus tuvo un nivel bueno como el resto del equipo. Después necesitábamos refrescar, venía de unos juegos sin jugar. Es bueno que haya jugado, porque se decía que se le había sacado por unos temas extrafutbolístico, hoy jugó de entrada. Lo importante es que estén preparados, porque así como le pasó a él, le puede ocurrir a cualquier jugador”, finalizó.