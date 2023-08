“El balón está entrando y la confianza está aumentando”: Bacca

Llegar a esa cifra ha sido especial, mucho más por todo lo que le ha tocado vivir en el último tiempo. El porteño disfruta del presente, pero tiene memoria y recuerda todo lo que tuvo que pasar para hoy volver a celebrar.

“He vivido muchas cosas. Quizá hoy no estuviera aquí celebrando esto, porque la verdad es que no estaba en los planes del ‘Bolillo’ (Gómez). Tuve reunión con los directivos, con don Fuad (Char), para hablar de las impresiones del entrenador, le dije que quería trabajar, que si ellos querían que yo me fuera yo no tenía problema, pero que tenía un contrato que yo lo quería respetar, porque había dejado todo en Europa por venir a Junior, para pelear, para ganar títulos, para ayudar, para marcar muchos goles. Les pedí que me dieran la posibilidad de hacer la pretemporada, que me vieran y que después tomaran decisiones. Se dijeron muchas cosas y yo solamente callaba. Poco a poco me fui ganando la confianza del entrenador. Pero lo que realmente cambió todo fueron esas palabras del médico —Javier Fernández, que dijo que el porteño tenía una lesión irreversible— fueron el detonante para que el ‘Bolillo’ al día siguiente me dijera: ‘tú te quedas, porque tú eres uno más de nosotros. A veces una situación mala o difícil es el comienzo de algo bonito”, dijo.

“Empezó el torneo y no marcaba. Y yo le decía a Dios: ‘yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza, tú siempre me has respaldado’. Y seguía trabajando. Sabía la buena pretemporada que había hecho, sabía lo que me había preparado, cómo estaba y sabía que las sensaciones en campo eran buenas, faltaba solo finalizar, materializar las ocasiones. Hoy nuevamente está entrando el balón y la confianza ha aumentado. Todavía puedo mejorar mucho, pero ojalá, con la ayuda de Dios, pueda seguir por este camino”, agregó.