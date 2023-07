“Hay que corregir errores y dar más, porque así no va a alcanzar”: Olivera

Emanuel Olivera fue uno de los pocos jugadores que se salvó en el pésimo debut de Junior en la Liga II-2023. El defensor argentino se mostró rápido, atento y seguro. Brindó pocas ventajas y cubrió, con sacrificio, los errores de sus compañeros.

No fue el debut soñado, porque finalmente Junior perdió tres puntos de local, pero individualmente termina con una calificación alta.

Olivera fue autocrítico en rueda de prensa, dejando claro que si Junior no da mucho más, no le va alcanzar para pelear por los objetivos que se plantearon.

“Nos vamos con una derrota y obviamente uno no se va contento, pese a que individualmente siento que estuve bien”, dijo de entrada.

“Se hizo un buen primer tiempo y en el segundo entramos dormidos y no podemos entrar así. Estamos en nuestra casa y nos tenemos que hacer respetar. Con la expulsión se nos complicó un poquito más, todo se nos hizo más difícil. Tenemos que seguir trabajando. Hay que corregir errores y dar más, porque así no va a alcanzar. Estamos dando el 100% y no alcanzó, entonces hay que dar el 120% para hacer mejores partidos”, agregó.

Olivera considera que la expulsión y la “desgracia de un compañero”, refiriéndose al penal que cometió el ‘Tití’ Rodríguez, terminan desequilibrando un juego que, en su concepto, estaba parejo.

“¿La diferencia? Fue la desgracia de un compañero, le pegó la pelota en la mano y fue penal. Lo otro fue la expulsión. Hoy no tuvimos errores defensivos. Ellos llegaron, pero no fueron situaciones tan claras. Quizá una o dos en el primer tiempo y ya. Hay mucho por mejorar y hay que trabajar esta semana”, expresó.

El defensor argentino espera que esta semana larga de trabajo le sirva al equipo para mostrar una mejor cara en su visita al Medellín, por la segunda jornada de la Liga II-2023.

“Hay cosas por mejorar, seguramente en la semana el profe va a ver este partido y se van a identificar las falencias. El domingo va a ser un partido muy duro —ante el Medellín, en el Atanasio—, pero la idea es una sola, traernos los tres puntos para recuperar los que perdimos en el Metro”, concluyó.