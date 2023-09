Edwin Herrera: “No fuimos efectivos con el balón”

Para el marcador de punta, que jugó todo el compromiso, el conjunto rojiblanco no pudo ser “productivo” a la hora de generar ocasiones de riesgo en el compromiso liguero.

“Para nosotros fue un partido en el que tuvimos bastante la pelota, pero no fuimos efectivos con ella. No encontramos los caminos, esa falta de efectividad no nos permitió marcar. El gol de ellos llega en una forma repentina, muy rápida. En el segundo tiempo, aun con un jugador menos, lo intentábamos. Se toman riesgos cuando se ataca con un hombre menos, pero toca arriesgarse, porque íbamos perdiendo. Hubo jugadas en las que llegó Tolima, pero yo resalto el trabajo y el esfuerzo del equipo con un jugador menos, porque todos entramos al camerino con un gran desgaste”, señaló en la rueda de prensa posterior al juego.

El bolivarense, que llegó a principios de año al equipo, aseguró que el nivel regular que ha tenido a lo largo de este 2023 se debe al trabajo de todo el grupo.