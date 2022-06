Esto le respondió Juan Cruz Real a la crítica de Jorge Bolaño

Los últimos malos resultados obtenidos por Junior tanto en la Copa Sudamericana –torneo en el que quedó eliminado- y en la Liga, en la que pende de un hilo para conseguir la clasificación a la final, le han generado muchas críticas al entrenador argentino Juan Cruz Real.

Uno de los que arremetió contra el orientador fue el ex volante Jorge Bolaño, quien es considerado una de las figuras históricas del club y que hoy en día ejerce como entrenador formativo. El samario lanzó unos dardos al técnico en sus redes sociales y no fueron bien recibidos por Christian Juliao, actual preparador físico de los ‘Tiburones’.

“Vendiendo humo todo el tiempo, eche. Y que conoce más al Barranquilla FC que otros, que no se puede decir nada porque el campeonato empieza cuando los ocho… y pa’ rematar Win Sports… mejor no digo na’. Ciao”, expresó Bolaño en su cuenta en Twitter.

Y el encargado de responder directamente al ex futbolista fue el PF de los rojiblancos, que arremetió fuertemente contra Bolaño.

“Ojalá algún día dirijas en algún lado para ver las ‘maravillas’ qué harías. Qué falta de profesionalismo que tiene”, disparó el preparador físico.

“Piensa que hablar pendejadas te llevará a que te den un equipo más rápido. Ayyy Dios mío, estos manes piensan que toda la vida van a vivir de lo que jugaron”, agregó Juliao.

Luego de que las palabras tomaran algo de revuelo, Juliao decidió borrar su comentario de las redes sociales.

El entrenador Juan Cruz Real, quien aún no se había referido a ese tema, fue consultado en una rueda de prensa este jueves y dijo que “no hay que darle importancia a eso”.

“No sé de eso. No le demos importancia a eso, a la gente no le importa. Lo que sí puedo decir es que nunca trato de vender humo, yo trabajo honestamente. Yo no fui jugador destacado, tuve una carrera muy plana como jugador, lo que hace doblemente meritorio lograr lo que ya logré. Somos el cuerpo técnico más joven de los que hemos clasificado al torneo. No puedo criticar a un jugador de fútbol que jugó 10 años en Italia cuando yo solo jugué en Sudamérica, es la realidad”, manifestó el argentino.