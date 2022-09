“Confío en que vamos a clasificar”: Fredy Hinestroza

Fredy Hinestroza sabe que la situación de Junior no es la mejor, sin embargo, confía en que el equipo rojiblanco logrará su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

“Yo me levanto día a día a entrenar con mis compañeros y estoy seguro que ninguno quiere perder. Todos sabemos lo que significa Junior para la Costa y confió en que vamos a clasificar. El día que no dependamos de nosotros, alzaremos la mano y pediremos disculpas. Tenemos la opción de clasificar y no debemos desenfocarnos”, expresó el jugador.

Sobre el juego que perdieron ante Millonarios, el antioqueño aseguró que la clave fue no tener eficacia.

“Todo se ve dependiendo de la eficacia. Si hubiésemos aprovechado las seis opciones que creamos en la primera mitad, se hubiese hablado de que Junior bailó a Millonarios”, apuntó.

Por último, el extremo expresó que en “Junior nunca se está tranquilo” porque la “exigencia es máxima”.

“Aquí en Junior no estás tranquilo. Acá la exigencia es al máximo. Los jugadores sabemos que somos responsables, somos un grupo que trabajamos, queremos hacer las cosas bien. No se está dando el resultado que queremos, pero esto se puede revertir en cualquier momento. Dependemos de nosotros mismos en la final. Si no clasificamos pido disculpas”, concluyó el volante.