“Casi no hubo tiempo para hablar”: Julio Comesaña

El décimo regreso de Julio Comesaña trajo consigo la clasificación a una nueva final. El técnico, casi sin tiempo para trabajar (solo tuvo dos días), metió a los rojiblancos en la pelea por el título de la Copa Colombia, luego de imponerse en los penales ante el Unión.

“No hablamos mucho, casi no hubo tiempo. Ni siquiera hubo una propuesta muy amplia en detalles. Se habló de lo que se viene construyendo. El equipo tiene jugadores para jugar a un fútbol de más posesión, utilizándola bien, y no atacando muy rápido siempre, para así agarrar seguridad defensiva. El que defiende mal, no gana; el que defiende bien, está más cerca de celebrar. Hay que buscar un equilibrio y estabilizar una forma de jugar”, expresó.

El estratega, que va por un nuevo título con el ‘Tiburón’, habló de ese duelo definitivo ante Millonarios.

“El remate de la Copa será formidable. Está el mejor del equipo del torneo y ahora se mete Junior, que es un grande del país. Me parece que será otra fiesta muy linda, tanto en Barranquilla como en Bogotá. Cuando los equipos hacen las cosas bien, la gente disfruta. Nos vamos a preparar para el partido de Pasto, que es difícil allá. Después venimos a jugar en tres días acá. Y es insólito, porque Millonarios estará 10 días sin jugar para enfrentarnos, eso no debe ocurrir”, manifestó el DT.

“No es tan difícil, hay buenos jugadores. Cuando ellos están dispuestos a sacar lo que tienen de adentro, sin importar lo de afuera, y echan una mano como la de hoy, con dificultades, se sacan los resultados. Lo hicieron perfectamente bien”, agregó.

El orientador analizó lo que fue el primer partido que dirigió en su décimo ciclo en el club de sus amores.

“A raíz de errores en la entrega, en la zona media del campo, nos robaban balones en el campo, estábamos muy imprecisos. Varios balones los cortaron y lo llevaron hacia el arco. Pero yo no vi a Viera sacando del ángulo. Sí, estuvieron mejor que nosotros, pero ajustamos esas cosas. Había que tener precisión en la entrega, teníamos previsto el cambio si era necesario (cambios en el segundo tiempo). Estábamos buscando si ofensivamente acelerábamos, porque en el segundo tiempo había que buscar otras alternativas”, concluyó el orientador.