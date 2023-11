“Los hinchas verdaderos nunca nos han abandonado”: Carlos Bacca

“Yo no leo ni siento las críticas. Yo sé lo que trabajo, sé lo que me esfuerzo a diario, yo sé lo profesional que soy, sé en quién confío, que es en Dios. Las personas expresan y dicen lo que sienten o lo que tiene en su corazón. Si tú tienes en tu corazón rabia u odio, eso es lo que expresarás. Yo me limito solo a trabajar a diario, a confiar en Dios. Contra Once Caldas no pude marcar, pero seguí trabajando. Tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, de mi familia, tengo el respaldo de Dios. Contra Pereira una tuve y la guardé. Esto es el fútbol. A veces hay injusticias y yo no las puedo controlar, yo solo controlo es mi trabajo, cuidarme bien, estar preparado para cada partido y ojalá que se vengan muchos goles en este partido importante que se nos viene”, comentó.

Por último, Carlos Arturo le envió un mensaje a los hinchas rojiblancos y agradeció a los que siempre han ido al estadio a apoyarlos.

“Los hinchas verdaderos nunca nos han abandonado. La afición de Junior siempre ha estado ahí, el hincha ha ido al estadio. Ojalá los que se sumen a esos hinchas sea para apoyarnos, para darnos ánimos. Eso nosotros lo sentimos dentro del campo, cuando la gente está positiva y nos ayudan. Es un peso para el rival cuando el hincha nos apoya y ojalá los que se sumen sean de gran beneficio para nosotros”, concluyó.