“Viera estará concentrado, pero tapará Jefferson”: ‘Bolillo’ Gómez

No se relaja. Mucho menos baja la guardia. Pese a que el equipo ha mejorado en todos los aspectos, Hernán Darío Gómez sabe que aún no ha logrado el objetivo obligatorio de Junior semestre a semestre: clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Por eso tiene claro que el partido de mañana ante un Once Caldas eliminado será clave en esas aspiraciones. Pese al presente del cuadro albo, el experimentado entrenador presagia un juego cerrado, apretado y muy complicado.

“Ya hablando del partido, no me preocupa que Caldas esté eliminado, porque ellos están peleando por algo más importante, por no descender. Será un partido parejo. Aquí en Colombia cualquiera le gana a cualquiera”, expresó el estratega.

“Todavía tenemos dos prácticas. Hay un grupo de 19 jugadores concentrados. Ya estamos en una época de comer y dormir, nada más. El equipo se ha esforzado, ya hay jugadores que sienten cansancio, pero lucharemos hasta el final por ese objetivo que nos propusimos”, complementó el orientador rojiblanco.

‘Bolillo’ no quiso decir el equipo que utilizará ante los blancos mañana, desde las 8:25 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales, pero sí dio algunos ‘tips’, como por ejemplo que el arquero uruguayo Sebastián Viera regresará a la convocatoria.

“Viera estará, pero tapará Jefferson. Hinestroza no estará, pero Didier sí”, comentó.

Del mismo modo, el estratega antioqueño habló del caso ‘Juanfer’ Quintero, sin dar nuevamente alguna fecha de regreso.

“No sé sabe cuándo estará ‘Juanfer’. Está trotando en la cancha, ya está más cerca, pero todavía no está”, manifestó sin dar ningún ápice de esperanza.

‘Bolillo’, más mesurado y calmado, manifestó que todavía no han asegurado nada este semestre, por lo que siguen en la pelea.

“Junior se defiende bien y gana 1-0. Nosotros, en este momento, si todos los equipos tuvieran 17 juegos, no estaríamos dentro de los ocho mejores”, señaló.

“Estamos compitiendo para entrar a unas finales en formación. No es fácil, está difícil, pero competimos”, agregó.

El antioqueño comentó que no siempre le gusta cómo juega el equipo y aprovechó para enviarle un ‘dardo’ al ‘Bombardero’ Iván René Valenciano.

“A veces me gusta como juega y otras no, así somos los técnicos. No ha habido ese equipo que siempre esté. Lo que dice Valenciano —de que el equipo juega mal— es solo porque así lo escuchan más (risas)”, manifestó.

El orientador aclaró que para él no juega solo con dos atacantes, sino que todo el equipo debe atacar y defender.

“Hablamos distinto, porque para mí todo el que trabaje del mediocampo hacia adelante es punta. Es un equipo que trabaja en bloque, son once atacando y defendiendo”, explicó.

Por último, Hernán Darío aseguró que, aunque piensa con clasificar, también planifica lo que será el próximo semestre.

“Nunca he dejado de pensar en ganar partidos, pero todavía pienso en el segundo semestre, sin renunciar a nada. En nuestra mente está ganar el próximo partido. Cuando llegué acá dijimos que hay que organizar el equipo también pensando en 2024”, concluyó el entrenador.