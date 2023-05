“Fue un partido malo de Junior, salimos a no clasificar”: ‘Bolillo’ Gómez

“Fue un partido malo de Junior, salimos a no clasificar”. Con esa frase resumió ‘Bolillo’ Gómez la presentación de su equipo en la derrota 2-0 ante Once Caldas, en Manizales. Y es que fue así. Junior jugó el peor partido de la mano del entrenador antioqueño en el momento menos indicado, cuando necesitaba sumar urgente los tres puntos para dar un paso importante pensando en conseguir el tiquete a los cuadrangulares, tarea más complicada ahora, porque no tiene margen de error en las dos últimas fechas de esta fase ‘Todos contra todos’.

“Yo creo que esta es la rueda de prensa más fácil para hablar desde que estoy con Junior. Primero destaco el trabajo del Once Caldas, un equipo ordenado, dinámico, que redujo espacios y que salió rápido. Muy buen trabajo. El Caldas salió a no quedar eliminado y nosotros salimos a no clasificar. Fue un partido malo de Junior, el peor partido desde que yo estoy. No hicimos nada bien. Sería por lo que hizo el Once Caldas o por nuestra actitud. No hay mucho que hablar. Junior no se encontró en todo el partido”, manifestó el Bolillo de entrada en la rueda de prensa posterior al partido.

Al entrenador antioqueño se le vio con un semblante de resignación. Reconoció que no podía creer lo que veía en el gramado del Palogrande, donde su Junior no estuvo a la altura de la responsabilidad.

“Junior no estuvo. No hubo orden, no tuvo la personalidad para sostener el balón, no tuvo lo que tuvo en otros partidos. Junior no fue lo que nosotros hemos mostrado en otros partidos. Desconcertados quedamos con lo que vimos”, dijo.

“Como no veía al equipo, saqué a unos y metí a otros para ver si había cambio de todo, porque no estaba el equipo. Miré el partido mudo, porque veía que mi equipo no estaba”, agregó.

Hernán Darío Gómez destacó el trabajo del rival, un Once Caldas que no fue espectacular pero que sí tuvo oficio para cortar todos los circuitos de Junior, que poco a no nada pudo hacer.

“Hay cosas que a uno como técnico, y lo he hablado con Pedro (Sarmiento) y Hernán Darío Herrera, ve distinto a los demás. Yo veía el rendimiento del Once Caldas y no era malo, lo que pasa es que no ganaba los partidos. Ante Jaguares jugó muy bien, así como nos jugó a nosotros. Es un equipo que tiene idea de lo que pretende, es ordenado, dinámico, sale rápido. Hoy (este sábado) fue muy superior a nosotros en todos los sentidos”, expresó.

‘Bolillo’ aseguró que el rival no lo sorprendió, porque hizo lo que venía haciendo en los últimos partidos, donde, a su parecer, mereció más de lo que recibió en cuestión de resultados. El entrenador rojiblanco le auguró un mejor segundo semestre al Once Caldas de Pedro Sarmiento.

“De sorprenderme no, yo sé cómo trabaja Pedro y Darío, son unos grandes técnicos, estrategas y entrenadores. Lo que le vi al Once Caldas es lo que le venía viendo en otros partidos, me parece que van por buen camino, se han hecho más fuertes en las últimas fechas, le están dando la vuelta a la situación. El futuro del Once Caldas para el próximo torneo va a ser mejor”, concluyó.