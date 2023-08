“¿Cómo se soluciona esto? Yo ya no sé”: ‘Bolillo’ en polémica rueda de prensa

“Un ‘man’ que me estaba irrespetando, me estaba gritando de todo, pues yo le respondí, porque yo también estoy en la ‘ralea’, mijo. No ha empezado el partido, me bajo del bus y empiezan a insultarme y a decirme cosas (…). ¿Los insultos, los maltratos y el irrespeto los tengo que aguantar? ¿Las pancartas las tengo que aguantar? Si a mí me insultan y me maltratan, yo también voy con papa y yuca e insulto y maltrato al que me insultó. Hay gente que viene muy resentida al estadio. Hay una energía maluca, ustedes la sienten también”, manifestó.

Luego, tampoco se le vio cómodo cuando le preguntaron sobre quién, según él —porque lo ha manifestado una y otra vez—, está orquestando la campaña en su contra desde afuera del equipo, tocando también el famoso tema de la pancarta que apareció en la sede administrativa del club esta semana, donde piden su salida inmediata y lo llaman “farsante”.

“A mí no me pongas a hablar de eso (sobre quién está, supuestamente, orquestando desde afuera la campaña en contra del DT). ¿Ese cartel está muy bien hecho? ‘Farsante’, de dónde viene esa palabra, pues saquen sus conclusiones. Todo eso se da porque no se gana, pero, ¿hace cuanto no se gana? No se gana hace como tres años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hace cuánto no es campeón Junior? ¿Cuántos técnicos han pasado? ¿Cuantos futbolistas han pasado? El ambiente es pesado, yo estoy aterrado”, concluyó.