12 segundos le bastaron a Bacca para evidenciar que su calidad sigue intacta

La calidad sigue intacta. No lo jubilen, no le miren la cédula, no le cuenten sus calendarios, no le busquen canas, no le compren bastón, no lo manden a un asilo, no lo retiren, no duden de él, de la juventud de sus ganas, de la vigencia de su fútbol. Carlos Bacca está vivito y brillando todavía. No apaguen la ilusión de su regreso.

Su debut en su segundo ciclo con Junior, en la victoria 2-0 sobre Santa Fe, con el gol de Carmelo Valencia y la diana grandiosa de Nelson Deossa (¡‘grandeosaa’!), dejó alegría, emoción y una esperanza enorme.

Solo 12 segundos, cronometrados a partir de la reanudación del juego después de su ingreso por Carmelo Valencia y la realización de otras dos sustituciones (Gabriel Fuentes por Fabián Sambueza y Jefferson Rivas por Wilfrido De La Rosa), le bastaron a Bacca para evidenciar que su categoría y condiciones técnicas no se han marchitado.

El ingreso del porteño floreció el entusiasmo en la cancha y en la tribuna. Su entrada reactivó el asfixiante dominio de Junior sobre Santa Fe y encendió una fiesta inolvidable para los 28.798 hinchas que acudieron al estadio Metropolitano, el sábado pasado, para el partido de la cuarta jornada de la Liga II.

ACLAMACIÓN. ‘El Peluca’ motivó el maravilloso ambiente que se vivió ayer antes, durante y después del partido. La ‘Baccamanía’ era evidente en los alrededores y en el interior del ‘Metro’.

Camisetas con su apellido, mensajes en pancartas y algunas charlas de inconformismo y fastidio por verlo empezar en el banco se presentaron en las gradas.

“¿Por qué le va a chupar banca a Carmelo Valencia? ¡Increíble!”, dijeron varios.

Rostros que hacía rato no se veían en el estadio, reaparecieron en las tribunas impulsados por el retorno del ídolo, que sintió el cariño, la admiración y gratitud de la hinchada apenas saltó al campo de juego a calentar.

Fue el último de los jugadores rojiblancos en salir a la calistenia, pero el primero en ser ovacionado. En oriental se pusieron de pie y lo aplaudieron en su primer pique hacia allá.

Todos con los ojos puestos en el goleador que ya ayudó a bordar dos estrellas en 2010 y 2011. Su respuesta, aplaudir a la gente, agradecer el acompañamiento y el afecto.

Luego fue raro verlo sentado en el banco. Pero Junior sometió y arrolló al Santa Fe, dio un recital de fútbol intenso, dominante y ofensivo, y Carmelo respondió a la confianza con un gol.

MEJORÓ EL ACCIONAR. Ya en el segundo tiempo, cuando Junior bajaba un poco el ritmo y perdía chispa tras la salida de Luis ‘Cariaco’ González, y Nelson Deossa apenas se acomodaba, la gente empezó a acosar al técnico Juan Cruz Real y a exigirle que lo enviara a la cancha.

“¡Ajá! ¿Qué esperas? ¡Mete a Bacca!”. “¡Ya está bueno! ¡Mete a Bacca, nojodaa!”. Empezaron los gritos espontáneos desde la gradería de occidental.

Cuando Bacca aceleraba su calentamiento a un lado de la tribuna, donde sonreía con las ocurrencias de la gente cercana, todo el estadio empezó a corear al unísono: “¡Goleador, goleadorrrrr… Carlos Bacca goleadorrrr!... ¡Goleador, goleadorrrrr… Carlos Bacca goleadorrrr!”.

Cruz Real notó que no había que esperar más ni ignorar el clamor de la afición y le dijo a su asistente, Juan Manuel López, que llamara a Bacca y a Gabriel Fuentes. En el momento en que López le avisó al artillero de Puerto Colombia que iba a entrar, el estadio estalló como si se hubiera anotado un gol.

“¡Goleador, goleadorrrrr… Carlos Bacca goleadorrrr!... ¡Goleador, goleadorrrrr… Carlos Bacca goleadorrrr!”. El cántico se escuchó con más fuerza. Al minuto 67, en compañía de Fuentes, Bacca pasó a zona de traslado con López a su lado entregándole unas indicaciones. Cruz Real lo abrazó, le dio una palmadita en la espalda y le dijo algo. Unos segundos después, el DT se le volvió a acercar y le entregó unas últimas instrucciones.