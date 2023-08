“La victoria es toda de los jugadores”: Arturo Reyes

Era una victoria más que necesaria para calmar el ambiente. Y vaya forma de lograrla, con una remontada épica al América luego de ir perdiendo 3-0. Es por eso que el entrenador samario le agradece a Dios por conseguir el triunfo 4-3 y, sobre todo, por la reacción que tuvieron sus dirigidos.

“Darle la honra y gloria a Dios. Junior, en el primer tiempo, a pesar de no hacer el mejor de los juegos, elaboró, intentó, tuvo opciones de gol, pero encontramos a un equipo que fue muy eficaz, que las ocasiones que tuvo las marcó. La reacción del equipo y la confianza que tenía el equipo en que podíamos revertir la situación estaba. Cada vez que se acercaba un jugador a la línea que yo estaba me decían que lo vamos a voltear, se notaba que había una convicción muy grande de lo que íbamos a hacer”, expresó el técnico.

El timonel también compartió lo que dijeron en el entretiempo, cuando iban perdiendo 3-1 en el marcador en el estadio Metropolitano.

“Lo que dijimos en mitad de tiempo fue que ellos habían ganado el primer tiempo, pero que podíamos haber ganado el segundo tiempo. Que confiáramos en las cosas buenas que estábamos haciendo, que teníamos que corregir algunos temas en la elaboración de juego, en la amplitud, en las rupturas y también encontramos mucho apoyo de la tribuna, hoy fue una noche más del Metropolitano, de esas en las que el aficionado se mete con su equipo. El empuje que sentimos de la tribuna al campo fue importante. El hincha hizo su trabajo y los jugadores en el campo también”, apuntó.

Sobre el trámite del juego dijo: “Esta es una nómina amplia, es robusta y todos quieren estar. Hay partidos diferentes, con análisis diferentes, dependiendo del rival. Algunas veces hemos acertado con el modulo con el que debemos empezar, pero siempre hay imprevistos y este equipo debe acostumbrarse a eso, en el que muchas veces el plan del juego no aparece. Pero ahí cada jugador debe interpretar lo que ofrece el rival. Tenemos jugadores con mucha capacidad, con jerarquía, hoy mostraron una cara que no se había visto de este equipo y que demuestra que sí se puede. Esperamos seguir mejorando y que podamos, junto con el hincha, creer en el Junior, en la institución. He hablado que casi siempre he dicho que no importa ni el entrenador ni los jugadores, solo sacar a la institución de este mal momento”.