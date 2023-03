“Después de los 20 minutos nos sentimos cómodos”: Arturo Reyes

No hubo autocritica. O al menos no en caliente. Arturo Reyes no hizo ‘mea culpa’ luego de la derrota 1-0 de Junior ante Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Lo que sí reconoció el estratega samario es que la falta de eficacia en el partido de sus dirigidos fue una de las principales razones por la cual perdieron.

“De los partidos que hemos jugado, este es de lo que más cómodos nos hemos sentido, sobre todo después de los 20 minutos. Tuvimos oportunidades de gol, nos hicimos dueños del juego, pero nos faltó el gol”, manifestó el orientador.

El timonel explicó que los 12 días que tuvo para preparar este partido les sirvió para afianzar cosas en el equipo.

“Estos 12 días nos sirvieron para afianzar algunos procesos. Pensamos que el equipo que había jugado ante La Equidad, luego de cinco partidos sin ganar en la Liga, merecía rodaje. El juego no se presentó cómo lo esperábamos en los primeros minutos. Esperamos estos dos partidos de local que tenemos en Liga podamos ganar y acomodarnos en la tabla”, comentó el técnico.

Por último, Arturo se refirió a los cambios que hizo en el partido y aseguró que este es el “camino” que deben seguir.

“Los dos cambios que hicimos fueron por el rival. Tolima hace mucho daño por la pelota parada. Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer los cambios. Buscábamos un volante más anclado con los centrales, no tan mixto. Luego de los cambios el equipo se acomodó mejor. Este es el camino, es un equipo que va a dar la pelea. Vamos a buscar la clasificar y luego intentar nuevamente ir a un torneo internacional”, concluyó.