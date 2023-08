¿En qué repercute la baja ejecución del presupuesto en la región Caribe?

La señalada baja ejecución presupuestal del Gobierno en 2023, por la que se han dejado de invertir y gastar alrededor de $80 billones y por la que el presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum a su gabinete, afecta también a la región Caribe.

El presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, le dijo a EL HERALDO que "el primero en denunciar la baja ejecución y en exigir el gasto fue este servidor, que cuando encontramos unas cifras a junio 30 de 15,7% de ejecución se nos encendieron las alarmas, e inmediatamente hicimos los pronunciamientos, las citaciones a los debates y ya llevamos dos en la Comisión Tercera de Senado: eso ha servido primero para que los ministros se pellizquen y la ejecución de junio 30 a agosto 4 subió del 15,7% al 44%, pero todavía está muy por debajo del 60 o 62% que debía haber en esa época".

Agregó el parlamentario que las repercusiones no se hicieron esperar y ha habido declaraciones al respecto del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y ahora del propio presidente de la República exigiendo ejecución y pidiendo renuncias: "Es que no puede ser que unos recursos que son de los colombianos estén guardados en los bancos cuando esos recursos deben estar irrigados en la economía, mejorando la calidad de vida y generando empleo".

El dirigente de la colectividad azul advirtió que esto, sin duda, afecta el Caribe porque "por ejemplo la baja ejecución en Transporte impacta las obras que se están planteando por todo el pais, y la Costa no es la excepción; en Agricultura, muchos proyectos del Atlántico están estancados; en Deporte, ese rezago no se compadece con la indecisión de los Juegos Panamericanos; en Ambiente, este gobierno predica el desarrollo del medio ambiente pero al ejecutar es vergonzoso y en el rezago en las licencias ambientales he denunciado que la vía Ciénaga-Barranquilla, sobre los viaductos, todavía no resuelve cuando lo que se está haciendo es respetar el medioambiente y eliminar esa carretera que está impidiendo el flujo natural de agua dulce y salada".

Y afirmó que a día de hoy hay alrededor de $80 billones guardados en los bancos y que son de la gente: "Ese dinero, en el Presupuesto del año entrante, va a vigencias expiradas, se pierde, puede quedar una plata en caja pero los proyectos se malogran generalmente y esa platica se perdió".

A su vez, el senador José David Name, de La U, comentó en EL HERALDO que el retraso en la ejecución por parte del Ejecutivo es "evidente".

"Hay carteras como la de Ambiente, donde solo hay una ejecución presupuestal del 34%, y ayer lo dije en la Comisión Quinta. Además, lo que tenemos ahora es lavándose las manos los ministros con los viceministros y viceversa, pero un ministro no le puede echar la culpa a su equipo de trabajo. El ministro es el líder del sector, por lo tanto tienen que afrontar ellos directamente la baja inversión del Presupuesto", explicó el legislador.

Concretamente, expuso Name Cardozo que la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, "es la culpable directa de esa reacción lenta después de un año de los subsidios para la construcción de vivienda para los más pobres en el país. Y hoy en general no llevan ni el 50% en la ejecución presupuestal, incluidos el gasto de salarios y funcionamiento de los ministerios, o sea que realmente la ejecución no pasa del 30%".

En el Caribe, precisó, "se han cancelado muchos proyectos de construcción de vivienda social, la mayoría de las constructoras y de las empresas de ingeniería y arquitectura que tenían este sector sencillamente han cancelado los proyectos, muchas familias han perdido sus sueños de tener casa propia por la mala ejecución y por el egoísmo de estos ministros de querer presentar sus propios programas de vivienda por ejemplo y no construir sobre lo que ya estaba bien hecho, y la misma ministra dijo que valoraba el programa de subsidios del gobierno anterior y del anterior a ese, pero lo primero que hace es parar todos los subsidios, y cuando quieren reaccionar ya tenemos un años y más de seis meses de baja ejecución".

Y el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, cuestionó en EL HERALDO que precisamente este debate de la baja ejecución "lo he planteado en el Congreso con mucha preocupación. Sobre todo en el marco de la discusión de la reforma tributaria y de la adición presupuestal en las Comisiones Económicas".

En este punto se preguntó el congresista opositor: "¿Para qué quieren más plata?, ¿para más burocracia como el inútil Ministerio de la Igualdad?, ¿para más viajes en helicóptero?, ¿para regalarle plata a la delincuencia de este país?".

Porque, puntualizó Meisel Vergara, "es que aquí al ciudadano común y corriente no le está llegando nada de eso. En inversión los proyectos están en menos del 30% de ejecución. Y la inversión es la única plata que disfruta el ciudadano de los impuestos que paga".