Mintransporte habría pedido la renuncia protocolaria de varios funcionarios

Frente a esta declaración hecha por el jefe de Estado, fueron múltiples las reacciones que se generaron en el gabinete. Entre ellas, la del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien le concedió la razón al mandatario y manifestó igualmente que aquellos que no cumplan deben irse.

"El buen Arriero Arrea, le corresponde al señor presidente exigirnos a nosotros, por supuesto, y si de pronto no estamos al tono de él, pues muy seguramente, algunos no estaremos, pero esperamos poder estarlo", dijo el ministro de Salud a los medios a la salida del consejo económico.

Y agregó: "nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República y en eso estamos, el que no lo pueda hacer, pues tiene que irse y si no podemos, para eso estamos", aseguró Jaramillo y agregó: "nosotros somos fusibles. Si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro".