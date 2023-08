Los ministerios con menor índice de ejecución del gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro les habría advertido esta semana a sus ministros que el que no mejore la ejecución en un mes, se va.

Esto luego de que el presidente del Partido Conservador y de la Comisión Tercera del Senado, el senador Efraín Cepeda, citara la semana pasada un debate de control político en esta célula legislativa para advertir la baja ejecución presupuestal en el Ejecutivo.

Cepeda Sarabia reportó que, por ejemplo, hasta el pasado 4 de agosto, en promedio, la ejecución presupuestal era de 37,47 %, "una cifra baja teniendo en cuenta que ya ha pasado gran parte de la vigencia 2023".

Y advirtió en este sentido que "una baja ejecución presupuestal de recursos públicos es una problemática que acarrea una serie de consecuencias perjudiciales para la sociedad y la administración del país en general, acarreando desperdicio de recursos, retraso en el desarrollo, ineficiencia en la administración pública y desconfianza en las instituciones”.

De acuerdo con el parlamentario, los ministerios más rezagados en esta materia eran el de Deporte, con 19,1 % de ejecución; Agricultura, 19,9 %; Ambiente, 21,6 %; Trabajo, 25,7 % y Transporte, 26,7 %.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en su momento: "Cuando hablamos de ejecución son dos tipos: presupuestal y de caja. La primera es cuando el Presupuesto se compromete, se establece la asignación y esta llega a un tipo de modalidades por obra. Y la de caja es cuando las obras se adelantan y donde hay que señalar claramente que no puedo pagar por obras que no se han hecho (...). Yo no pago al momento del contrato, porque eso es pagar por obras no recibidas: pagamos inversión contra obra recibida, los elefantes blancos son un problema del pasado y no es el objetivo de este gobierno".

Y afirmó que la ejecución global con deuda a final de julio indica que está comprometido presupuestalmente el 58 %, en pago el 48 % y está pagado el 47 % del Presupuesto General antes de la adición.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció este miércoles en Blu Radio que deben acelerar en el Gobierno la ejecución presupuestal.

"Tenemos que mejorar en algunos sectores. Es como en la matrícula condicional del colegio: no importa qué acudientes me traigan, tienen que traerme resultados, resultados que yo también debo presentarle al presidente”, dijo.

Agregó el jefe de la cartera política: "Yo tengo la impresión de que quienes estamos en servicio público tenemos que hablar con resultados y ejecuciones. Cuanto usted arranca un gobierno en el año donde usted tiene el presupuesto que comienza a ser propio, independientemente de eso usted tiene que poner la plata en la calle. La matrícula condicional la tienen primero los responsables, si usted no logra como ministro con sus viceministros que la gente se mueva pues le toca hacer cambios, usted también tendrá que responderle al presidente".

Frente al seguimiento que se hace en el Ejecutivo al respecto explicó que "aunque en los métodos pedagógicos modernos se usa mucho la autoevaluación, la Presidencia tiene un mecanismo de evaluación de desempeño, y en ella está el grado de qué tanto ha comprometido cada uno de los sectores y qué tanto se ha ejecutado. Uno tiene que enfrentarse a las propias cifras. No es bueno maquillarse, sino decirse la verdad".

"Uno no puede pedir recursos para su sector si no es capaz de ejecutar lo que tiene. El Congreso en general ha venido diciendo 'peguémosle una revisada'. La próxima semana tengo que ir a la Comisión Tercera a decirles cómo vamos, cómo lo hemos hecho”.

Y frente a la posibilidad de un nuevo remezón ministerial en un mes cuando el presidente vuelva a evaluar los resultados, el ministro explicó que se viene haciendo un trabajo muy serio hablando con todos los sectores. “El presidente ha venido hablando de un acuerdo nacional. Nos interesa ese acuerdo, creemos que hay amenazas en la sociedad, que en su conjunto debemos responder. De manera que en el marco de ese acuerdo que queremos construir estamos trabajando y no tiene nada que ver con un nuevo gabinete. Lo que el presidente quiere es que el Gobierno dé más resultados, que los compromisos se vean traducidos", concluyó.

Entre tanto, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, advirtió que "la ejecución del Gobierno es la más baja de los últimos 22 años. Con corte a agosto 4 el promedio de ejecución de los distintos sectores fue solo de 37,47 %. Deje el engaño presidente y defina y materialice una ruta concreta de reactivación. Para ayer es tarde".

Y Petro le contestó: "Lo que usted ha escrito aquí no es cierto. La ejecución presupuestal es levemente superior al promedio de los últimos cinco años. Lo que me interesa hoy es que sea muy superior para que jalone el crecimiento económico. (...) El cuadro que usted expone demuestra lo que dije. Es la inversión en educación y salud pública del Gobierno lo que permitió que la economía no cerrara en rojo".

